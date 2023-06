Previsioni meteo 18 giugno 2023: arriva l’estate

Le previsioni meteo di oggi, domenica 18 giugno 2023: alta pressione in rimonta sull’Italia, bel tempo e prima ondata di caldo in arrivo

Condizioni meteo finalmente estive sull’Italia dopo una interminabile fase di maltempo, iniziata a maggio e proseguita per gran parte delle ultime settimane. La nostra Penisola, nella giornata di oggi e in quelle a seguire, sarà interessata dall’espansione dell’alta pressione africana. Condizioni meteo che dunque risulteranno decisamente più asciutte. Da martedì ecco che un’intensa risalita di aria calda dovrebbe interessare il Mediterraneo centrale con anomalie positive di temperatura anche di 6-8 gradi su diverse zone della Penisola. Possibili i primi picchi di +40 gradi specie su Sardegna e Sicilia.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 18 giugno 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, qualche innocuo addensamento sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio locali acquazzoni tra Piemonte e Valle d’Aosta per lo più soleggiato sugli altri settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con qualche velatura in transito tra Toscana e Lazio. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

