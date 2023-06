Linea Verde su Rai 1 in viaggio alla scoperta del Lago di Garda

A Linea Verde in onda stamani su Rai 1, Peppone Calabrese e Beppe Convertini alla scoperta del Lago di Garda tra storia e tradizioni

La puntata del 18 giugno di “Linea Verde”, in onda alle 12.20 su Rai 1, esplorerà un territorio apprezzato in tutto il mondo per la grazia dei suoi paesaggi, per le sue mete turistiche e per la sua lunga storia: Peppone Calabrese e Beppe Convertini racconteranno alcune tra le molteplici sfaccettature del Lago di Garda, concentrandosi in particolare sulla zona Sud, tra Desenzano, Peschiera, Lazise per addentrarsi poi lungo il Mincio, fino a Valeggio, con i suoi splendidi giardini e le sue leggende tra romanticismo e gastronomia come il “nodo d’amore”, celebrato in una festa di piazza.

Andranno alla scoperta delle “grotte di Catullo”, villa romana di epoca imperiale situata sulla incantevole penisola di Sirmione, con un grande uliveto composto da alberi secolari. A Desenzano racconteranno le suggestioni culinarie provenienti dalla Storia e in particolare dall’epoca medievale, non prima di aver conosciuto i prodotti agricoli della zona incontrando un contadino e i suoi orti.

Ancora a Desenzano esploreranno il lago, ospiti di una locale scuola di vela. A Lazise incontreranno un’allevatrice e le sue galline provenienti da ogni parte del mondo per garantire uova dalla diversa colorazione. Con Francesco Gasparri, infine, le telecamere saranno al lago di Garda, nella parte nord, percorrendo il sentiero tra Busatte e Tempesta.

Linea Verde è un programma di Camillo Scoyni e di Giuseppe Bosin, Andrea Caterini, Dario Di Gennaro, Lucia Gramazio, Carola Ortuso, Yari Selvetella, Nicola Sisto. Regia di Emilia Mastroianni. Produttore esecutivo Federica Giancola. “Linea verde” è un programma prodotto dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in onda su Rai1 e Rai Italia.