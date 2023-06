La piattaforma FOODCOST IN CLOUD rivoluziona la ristorazione

FOODCOST IN CLOUD è l’innovativo software per il restaurant management che rivoluziona il mondo della ristorazione

In Italia è nata FOODCOST IN CLOUD, l’innovativa piattaforma per la gestione delle aziende, a trecentosessanta gradi, nel campo della ristorazione. FOODCOST IN CLOUD unisce in un unico software tutte le funzioni necessarie al successo di un’attività nel settore eno-gastronomico.

Vincenzo Liccardi, ideatore e fondatore, Vincenzo Liccardi, della piattaforma la presenta spiegandone le principali funzionalità: “FOODCOST IN CLOUD disponibile sul mercato dal 2019, nell’ultima versione da gennaio 2023, è stata sviluppata a partire dal 2010 sulla base della mia esperienza diretta nel restaurant management. Dopo aver avviato, a soli ventiquattro anni, la prima attività imprenditoriale nel settore, ho capito che per avere successo nel food era necessario mettere da parte la creatività per sviluppare il business; così, nel 1999, ho aperto la prima agenzia di consulenza. Con il passare degli anni, ho sentito l’esigenza di sviluppare un management control system in grado di gestire autonomamente e automaticamente le attività ordinarie e straordinarie di produzione, controllo e gestione nella ristorazione, per lasciar liberi chef, imprenditori e manager di occuparsi di altri aspetti della propria attività. In Italia, il settore del food acquista ogni giorno maggiore importanza e, nello stesso tempo, complessità. Oggi, per aprire un ristorante o un altro tipo di attività, anche nell’ambito dell’hospitality, non bastano più competenze specifiche in ambito eno-gastronomico ma servono anche capacità amministrative e imprenditoriali. Così, ho messo insieme un pool di esperti per creare un software in grado di ottemperare a diverse esigenze. E, attraverso l’unione, in un’unica applicazione, delle caratteristiche di AI, Machine Learning e Cloud, abbiamo creato FOODCOST IN CLOUD®: lo strumento ideale per dare una marcia in più all’attività di chef, manager e imprenditori.”

“Sostanzialmente” ha continuato Vincenzo Liccardi” “questo rivoluzionario software di restaurant management si compone di tre livelli, rispettivamente dedicati alla produzione; al management e al business.

La prima area, Executive consente di sistematizzare e pianificare il lavoro in cucina e in laboratorio come mai prima d’ora. Oltre alla raccolta delle ricette, infatti, quest’area consente di sistematizzarle in maniera funzionale e interattiva, collegandole per ingredienti e processi elaborativi. In più, FOODCOST IN CLOUD®, consente un’attenta gestione degli ingredienti, calcolandone le quantità a seconda delle specifiche esigenze e pianificando i processi di conservazione, abbattimento e ravvivamento; il tutto automatizzando la rintracciabilità delle materie prime e, dunque, il reale costo di produzione.

Il secondo livello: Restaurant Management, grazie alla logica FIFO, first in first out, consente di tracciare le entrate e le uscite dei prodotti dal magazzino in tempo reale e da remoto; così da essere certi di non avere sprechi e valorizzare tutti i prodotti. In più, permette di gestire liberamente i margini di guadagno per ogni categoria di ricetta, partendo dai costi delle materie prime ed assegnando ad ogni vendita i relativi costi aziendali – Full Cost.

Restaurant business, il terzo livello, è dedicato allo sviluppo del business e si compone di diverse funzioni smart. Bilancino operativo è un potentissimo strumento di controllo per il monitoraggio giornaliero delle performance economiche e del proprio cash flow. Budget permette di monitorare i settori di lavoro, come: food and beverage, personale e altri costi, delineando spese e produttività. Infine, in caso di franchising e catene, Accesso multi azienda consente il controllo di ogni singola location mettendo in relazione le une con le altre e tutte con la Company principale.

Chiaramente, tutte queste funzioni possono essere svolte da remoto, con dei semplici click.”

“Per concludere” ha terminato Liccardi: “Finalmente è disponibile per i protagonisti del settore, FOODCOST IN CLOUD®, la piattaforma per snellire ed agevolare il lavoro nella ristorazione. Ristoratori, chef e manager possono tirare un sospiro di sollievo, perché, delegando a FOODCOST IN CLOUD® la risoluzione di questioni pratiche, logistiche e gestionali, possono tornare a spostare il focus sulla creatività.”