Iscrizioni al “Premio Nazionale Images” ancora aperte

Le Edizioni Pedrini, contestualmente al 70esimo anno di attività editoriale, avvenuto nel 2021, hanno promosso, riproponendolo anche per il 2023, il concorso letterario premio di scrittura, per romanzi a tema libero, dal titolo “Premio Nazionale Images”. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte fino a domenica 30 luglio 2023.

L’iniziativa ha l’obiettivo di stimolare la produzione letteraria, incoraggiando opere ambientate in Piemonte e in Valle d’Aosta, caratteristica richiesta nella stesura dei romanzi inediti che possono essere presentati. La partecipazione è subordinata al versamento di 20 euro di diritti di segreteria tramite bonifico bancario (sul conto corrente IT 63 U 03268 31650 052729396510 intestato a Edizioni Pedrini). Il testo dell’opera – insieme alla compilazione della scheda, ad un documento di riconoscimento e a copia del bonifico – deve essere spediti entro domenica 30 luglio esclusivamente con file digitale all’indirizzo mail edizionipedrini@libero.it. La premiazione avrà luogo domenica 24 settembre nella Chiesa di San Gaudenzio a Ivrea. L’organizzazione renderà noti i risultati del premio entro domenica 17 settembre pubblicandoli sul sito ufficiale di Edizioni Pedrini. L’azienda, contestualmente all’evento, si riserva inoltre il diritto di assegnare riconoscimenti speciali in campo culturale, artistico, ambientale e letterario a persone che si sono distinte per la loro eccellenza, nella loro vita pubblica o privata, o per merito professionale, in Italia o all’estero.

Informazioni scrivendo a edizionipedrini@libero.it o telefonando al 393 9988875.

I giornalisti si possono rivolgere a

Staff Comunicazione Edizioni Pedrini eventistampa@gmail.com 333/430.97.09