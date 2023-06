In libreria e online il nuovo libro di Annalisa Mirizzi,

“The game of possession le pedine del gioco vol 1 parte prima”, il nuovo libro di Annalisa Mirizzi, disponibile in tutte le librerie e negli store online

The game of possession le pedine del gioco vol 1 parte prima è il nuovo libro di Annalisa Mirizzi, disponibile in tutte le librerie e negli store online. Pubblicato con la casa editrice Capponi Editore.

Su Wattpad l’autrice ha scritto un’idea embrionale di questa saga quando aveva solo 16 anni. Scritta come varvola di sfogo, dopo una serie di spiacevoli avvenimenti nella sua vita, ma l’ultimo in assoluto, ha dato origine a questa saga letteraria. Ormai un bestseller Amazon, conosciuto sul web da blogger, nel booktok, da altri utenti nella piattaforma digitale e fan.

Annalisa è un’autrice ferrarese, classe 2002. Amante dei libri e della cultura in generale di diverse categorie di studio. Nonostante ciò che ha subito con il bullismo e cyberbullismo, continuerà a raccontare la sua storia e di come ne è uscita, per aiutare le vittime di bullismo e cyberbullismo a trovare la forza di lottare contro un fenomeno che negli ultimi anni diventa più frequente.

The game of possession le pedine del gioco vol 1 parte prima è solo l’inizio di una saga che sta tendendo molti lettori con il fiato in sospeso per scoprire come continuerà la storia.

Trama del libro:

Lui e lei. Lei è Ludovica, una ragazza dolce, beneducata, rispettosa, ma anche energica, un tornado. Ironica e testarda, sogna di dare una speranza ai ragazzi sbandati. Quelli come suo fratello, che l’ha abbandonata per seguire strade sbagliate. La incontriamo per la prima volta mentre lascia la sua casa di Madrid per andare all’università in Inghilterra, la Fire University. Lui è Ivan, un ragazzo schivo, amante dei vizi e del pericolo estremo, ma anche profondo e riflessivo. Non ha sogni suoi, il suo unico scopo è trovare la parola “fine” alla sua dipendenza, la droga, e restare vivo. Ripulito dopo un ricovero per disintossicarsi, lo incontriamo per la prima volta in una stazione in attesa del treno per la stessa università di Ludovica. Nella stazione ferroviaria, nella fermata del destino, lui e lei si incrociano, si scontrano, si odiano e si innamorano. Ed è proprio l’amore a innescare quell’ordigno esplosivo degli opposti e dei contrari che dà inizio alla prima parte della saga di The game of possession. In quell’università si annidano lati oscuri, malvagità, cinismo e segreti. Ludovica cadrà nei giochi violenti di Praga e della sua gang nella quale c’è anche il suo amore, Ivan. Tra rapine a mano armata, gare clandestine, risse e ricatti, morti ammazzati e feriti, lei scoprirà quella grinta, quel coraggio che credeva di non possedere per uscirne, forse, viva. Catapultata nel caos, in un mondo che non le appartiene, divisa tra il fascino intrigante delle ombre e il suo cuore in cerca di luce e rinascita, riuscirà a salvare entrambi e il loro amore?

Disponibile sia in cartaceo che in ebook.

