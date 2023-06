Ilmostrodellaband torna con il brano “Nuovi orizzonti”

Il nuovo percorso del Ilmostrodellaband inizia con un brano molto introspettivo che rappresenta un nuovo inizio ma con un ritorno al passato

Musicalmente c’è la voglia di esplorare territori diversi, la strumentale e la produzione sono di MarioInghes. Il rock alternativo incrocia l’elettronica con richiami all’industrial e al pop più alternativo. Un viaggio verso la ricerca di suoni e melodie che possano ricreare un atmosfera positiva ma allo stesso tempo malinconica. Il video, girato interamente a Cagliari e diretto da Francesca Corona, da una lettura un po’ ambigua ma assolutamente pertinente col significato della canzone.

BIO:

Ilmostrodellaband è un progetto musicale solista nato nel 2020. E’ stato ideato da Tiziano Piu, classe 1981, nato a Carbonia, una piccola cittadina del Sulcis Iglesiente (Sardegna). Ex fondatore del progetto alternative rock Dorom Dazed, decide di cambiare completamente approccio alla musica e esplorare nuove sonorità. Per l’intera realizzazione del primo Ep si avvale della collaborazione di Kazemijazi con il quale inizia un rapporto artistico che in un anno porterà alla realizzazione di 5 brani, prodotti da Kazemijazi, il quale si occuperà anche delle parti strumentali. Il disco spazia dall’elettronica anni’80, all’indie rock ’90 guardando però ai giorni nostri. I brani sono molto autobiografici, legati a sentimenti, emozioni, sensazioni, vicissitudini dell’autore.

Il 13 Maggio del 2021 viene rilasciato su tutte le piattaforme digitali il singolo “L’abbandono” su distribuzione Artist First, successivamente seguito dal relativo video con la regia di Francesca Corona. Dopo diversi problemi legati alla pandemia, slitta per il 18 Marzo ’22 l’uscita del secondo singolo “Nevrosi” sempre su distribuzione Artist First. L’8 Aprile ’22 invece esce l’EP “L’abbandono” che ottiene buoni riscontri di critica, in particolare viene scelto come “Disco della settimana” da Sa Scena Sarda (testata sarda specializzata in arti e spettacolo).

A un anno dall’ultima pubblicazione esce su YouTube il nuovo singolo “Nuovi orizzonti” il primo di una lunga serie che anticiperanno il nuovo album ancora in preparazione. Autore della strumentale e della produzione del brano è Mario Inghes. Il videoclip è stato girato a Cagliari da Francesca Corona.