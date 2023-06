Il Caño Cristales a “Paradisi da salvare” su Rai 5

Nel cuore della Colombia, uno dei fiumi più belli al mondo: il Caño Cristales. Ne parla la nuova puntata di “Paradisi da salvare” su Rai 5

Il Parco Nazionale La Macarena, situato nel cuore della Colombia, ospita uno dei fiumi più belli al mondo: il Caño Cristales. A causa della guerra civile, questo fiume, chiamato anche ‘arcobaleno’ per via dei suoi colori, è rimasto isolato dal mondo per quasi 60 anni. Tuttavia, ospita una fauna e una flora davvero uniche. I suoi colori rosso, rosa e verde si devono a una pianta acquatica che si trova solo qui e che cresce direttamente sulla roccia. È grazie a questo vegetale se il fiume è popolato di pesci, tartarughe, serpenti, iguane e persino caimani nani.

Lo racconta la seconda puntata della serie “Paradisi da salvare”, in prima visione Rai, in onda domenica 18 giugno alle 21.15 su Rai 5. Sono 41 le specie di mammiferi che abitano le sue rive: dalle scimmie scoiattolo ai felini, fino ai tapiri e molte varietà di uccelli. Tutte le specie dipendono dal Caño Cristales, oggi minacciato dalla diminuzione delle precipitazioni e dal disboscamento selvaggio. Una compagnia petrolifera ha tentato addirittura di trivellare la zona per sfruttare gli idrocarburi, ma la popolazione locale si è opposta con veemenza. Grazie agli scienziati colombiani, le comunità locali hanno compreso la ricchezza di questo ecosistema, preferendo investire sull’ecoturismo piuttosto che sul petrolio. Il Parco della Macarena, tra l’Amazzonia e le Ande, è un corridoio vitale per decine di specie animali. Lo sviluppo sostenibile scelto dai suoi abitanti rappresenta un modello per la Colombia e molti altri paesi del mondo.