Alta tensione stasera su Rai 4 con “Inheritance – Eredità”: la trama del film

Alta tensione in prima serata su Rai 4 con con “Inheritance – Eredità”, thriller interpretato da Lily Collins e Simon Pegg: la trama del film

Una prima serata ad alta tensione su Rai 4, domenica 18 giugno, alle 21.20, con il film “Inheritance – Eredità” (2020), imperdibile thriller interpretato da Lily Collins e Simon Pegg. Il milionario Archer Monroe muore improvvisamente lasciando al figlio William 20 milioni dollari e alla figlia Lauren un solo milione, ma con una singolare aggiunta: un bunker sotterraneo nel parco della tenuta Monroe. Ma la vera sorpresa di Lauren sta nello scoprire che dentro il bunker c’è un uomo incatenato da trent’anni…chi è e perché è rinchiuso? Diretto da Vaughn Stein, già regista del crime “Terminal” con Margot Robbie, “Inheritance” getta le basi per un film denso di mistero e di colpi di scena in cui ogni certezza è messa in discussione, come la reale conoscenza e stima che si può avere per un genitore che poi potrebbe rivelarsi diverso da quello che si credeva. Nel cast troviamo in ruolo di rilievo anche Connie Nielsen nota per “Il Gladiatore”, “L’avvocato del Diavolo” e recentemente comparsa nei film di “Wonder Woman”.