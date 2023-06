Un nuovo sistema amico dell’ambiente per pulire la bici

La bicicletta è una risorsa contro l’inquinamento, ma la sua pulizia non è altrettanto green: ecco il nuovo sistema di pulizia bici che recupera il residuo oleoso

Secondo un’ indagine condotta da Altroconsumo nel 2021 , il 70% dei detersivi utilizzati per la pulizia della casa contiene almeno una sostanza rischiosa per l’ambiente.

Se si inquina già molto restando in casa, pensiamo a quanto inquinamento è generato dai detergenti e detersivi utilizzati per lavare veicoli e strutture molto più ingombranti a livello industriale.

Una domanda che anche Bike Facilities , l’azienda che ricerca, sviluppa e promuove prodotti per la micro mobilità elettrica in particolare colonnine per la ricarica e la riparazione di biciclette elettriche e meccaniche, si è posta.

“Incentiviamo l’utilizzo dei veicoli elettrici e a emissioni zero per ridurre il nostro impatto sull’ambiente, ma se una volta finito di utilizzare la bicicletta sporchiamo le falde acquifere per colpa dei detersivi chimici che utilizziamo per lavare il mezzo, che senso ha?” spiega Fabio Toccoli, fondatore di Bike Facilities.

Ed è proprio da questa riflessione che Bike Facilities ha scelto di inserire nel proprio portfolio di servizi il nuovo sistema di lavaggio bici “ Stop&Go BiciLavaggio”, sostenibile, autonomo e made in Austria.

Si tratta della prima “doccia bici intelligente” che grazie a una tecnologia innovativa e l’utilizzo di detergenti biodegradabili ad alta azione sgrassante, è in grado di recuperare totalmente i residui oleosi utilizzati nella lubrificazione della bicicletta evitando così la loro dispersione nell’ambiente e il conseguente inquinamento delle falde acquifere.

“Stop & Go BiciLavaggio è il risultato di un’esperienza di 25 anni di lavoro pionieristico in materia di tecnica di filtraggio e separazione dell’olio. Ciò che ci ha convinto a inserire questo prodotto nel circuito Bike Facilities sono i valori che accomunano la nostra realtà e l’azienda austriaca che ha ideato il sistema: l’amore per le bici, la ricerca di componenti di qualità e la lavorazione seria” aggiunge Toccoli.

Il primo bicilavaggio autonomo e sostenibile al 100%

In media, una pulizia ad alta pressione richiede 20 bar di pressione e un consumo minimo di 7 litri d’acqua al minuto. Stop &Go BiciLavaggio, grazie a un sistema di pulizia a bassa pressione dalla potenza di 9,5 bar, garantisce un bassissimo consumo di acqua, pari a circa 1,8 litri al minuto. Questo sistema di lavaggio a bassa pressione, oltre a ridurre il consumo dell’acqua, non danneggia gli ingranaggi della bicicletta.

Si tratta dell’unico player sul mercato che utilizzando solo acqua calda -con una temperatura che si aggira attorno ai 60°C- permette di ridurre al minimo la quantità di detergente (biodegradabile) necessario.

Stop & Go Bici Lavaggio funziona attraverso un sistema autopulente che, grazie a un separatore di particelle e un separatore di olio, consente di recuperare le acque grigie scartate della pulizia e re-introdurle nella canalizzazione e quindi in ambiente.

Un altro aspetto differenziante è che il funzionamento dell’innovativo BiciLavaggio è interamente elettrico e grazie allo scaldacqua istantaneo è quindi installabile dove non vi è un attacco dell’acqua calda: sono sufficienti alimentazione elettrica e acqua fredda.

La disponibilità di acqua calda, resa possibile attraverso l’installazione di impianti solari, ne aumenterebbe ancor più la sostenibilità.

Una comoda opportunità per hotel, strutture ricettive, officine e punti noleggio

Stop & Go BiciLavaggio è realizzato in acciaio inox così da limitare al minimo il rischio di ruggine e corrosione con il passare degli anni. Grazie al sistema di pulizia autonoma interna, inoltre, permette di lasciare sempre pulita e asciutta l’area circostante alla struttura: il 99% dell’acqua e detergente utilizzato, ma anche i materiali di scarto come sporcizia e olio, non lasciano tracce all’esterno.

Aspetto che può risultare più interessante e comodo a hotel, campeggi, attività ricettive, destinazioni turistiche e officine perché trattandosi di una struttura che funziona autonomamente e non richiede l’installazione di strutture ad hoc, non richiede investimenti o sforzi ulteriori e permette a chiunque di lavare la propria bicicletta in modo semplice e comodo.