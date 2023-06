Social Music City: la prima volta a Jesolo, il ritorno a Rimini

Il festival Social Music City sempre più itinerante: la prima volta a Jesolo il 17 giugno, il ritorno a Rimini in due location il 15 luglio

Social Music City è sempre più itinerante. Il festival che dura un’intera estate approda per la prima volta a Jesolo e torna a Rimini, confermandosi anche quest’anno un appuntamento imprescindibile per gli appassionati della miglior musica elettronica e per i fan dei più importanti dj al mondo, questi ultimi da sempre protagonisti in ogni Social Music City. Tre le date in tutto, nelle due località marittime italiane più importanti per quanto riguarda il turismo mediterraneo (anche) musicale.

L’estate 2023 di Social Music City inizia sabato 17 giugno al Jesolo Music Park (dalle 16 a mezzanotte e mezza) con Charlotte de Witte, Chris Liebing, Enrico Sangiuliano e Rickey V & Simone Zino; a seguire aftershow alla discoteca King’s di Jesolo. SMC prosegue sabato 15 luglio alla Rimini Beach Arena con Armonica, Charlotte de Witte, Marco Carola, Mathame e Tale of Us (by day) e al Cocoricò di Riccione (by night) con Anfisa Letyago, Brina Knauss, Richie Hawtin (in Piramide), blk e Somniac One (in T-Room) e Francesco Del Garda e Sugar Free (in Titilla). Martedì 15 agosto 2023 (dalle 16 a mezzanotte e mezza) SMC torna al Jesolo Music Park con Armonica, Ebmath, Ilario Alicante, Marco Carola, Meduza. A seguire aftershow alla discoteca King’s di Jesolo.

Nato nel 2015, Social Music City ha saputo portare a Milano e nel resto d’Italia il meglio del djing mondiale, meritandosi la nomea di festival che dura un’intera estate e contribuendo alla riqualificazione di spazi urbani cittadini; in sei anni ha saputo organizzare 50 eventi, con oltre 120 artisti e più di 400mila presenze.

