Nei “Mostri” di Scianni la lotta contro le proprie debolezze

Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali per Needa Records/Altafonte Mostri, nuovo singolo di Scianni prodotto da Molla: un brano sofferto tra cantautorato e pop in cui il giovane artista pugliese racconta della continua lotta con le proprie debolezze.

“Ogni persona ha lottato, lotta e continuerà a lottare con i propri mostri interiori che possono essere sotto forma di difetti, paure e debolezze. Mostri racconta proprio questo ma anche di come si riescano a trovare delle armi per sconfiggerli o almeno domarli. Queste armi possono essere i sogni che ognuno di noi ha che ci fanno andare avanti e superare qualsiasi ostacolo. Quindi ci convivi, lotti, anche strisciando per terra ma alla fine per qualsiasi paura, timore o appunto ‘mostro’ trovi sempre un rimedio e continui a vivere anche al costo di perderti per un attimo o perdere qualcuno” – Scianni.

CREDITS BRANO

Testo e musica: Alessandro Sciannimanico (Scianni)

Produzione: Luca Giura (Molla)

Mix e Master : Andrea Messina

Copertina: Mattia Caputo

Scianni è Alessandro Sciannimanico, di origini baresi e di stanza a Roma. Inizia a suonare la chitarra all’età di 13 anni e successivamente il basso. Dopo alcune piccole esperienze nel mondo della musica nel 2021 comincia un nuovo percorso con la produzione di Molla e la collaborazione con Troppo Records/Universal Music Italia. A gennaio 2023 torna con “Mostri”, in uscita per Needa Records.

Strano, introverso, diffidente, lunatico, Scianni ama scoprirsi solo con la sua musica in cui ha trovato la salvezza insieme alla nuova vita nella Capitale.

“Vivo in una stanza nera piena di poster che parlano di sogni e speranze”.