Mauro Di Domenico in libreria con “Quando incontri una leggenda”

L’inedito ritratto di Ennio Morricone, un gigante del Novecento, autore di colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema, nel libro di Mauro Di Domenico

«È stato emozionante e divertente immergermi in questo diario di viaggio, pregno di lavoro e di passione. Tanti gli episodi curiosi, intensi, scanditi dal ripetersi costante di incontri, chiacchiere, note e parole. Storia di un rapporto prezioso, tra un gran musicista, Mauro di Domenico, e il Maestro dei maestri, Ennio Morricone».

Mauro Pagan

«Mauro ha custodito e custodisce con cura questo tesoro aggiungendo testimonianze artistiche fornite da storici e fidati collaboratori, e ci permette di aggiungere altre immagini da affiancare al suono con il quale il compositore si è donato a noi tutti durante la sua lunga carriera artistica».

Beppe Vessicchio

Napoli, primi anni ’60: il piccolo Mauro tormenta per giorni gli abitanti del suo quartiere con il celebre fischio che apre il film Per un pugno di dollari, capolavoro del genere spaghetti western. Sulla copertina del 45 giri che gli ha regalato il suo papà è impresso un nome che non dimenticherà più: Ennio Morricone. Molti anni più tardi, quando Mauro è ormai un chitarrista affermato, la magia accade, all’improvviso, in un mattino d’estate…

Ventisette anni di incontri e collaborazioni, raccontati con la sapiente leggerezza dell’aneddoto e il delicato affetto dell’amicizia sincera, sono al centro del libro Quando incontri una leggenda. Storia di un’amicizia con Ennio Morricone di Mauro Di Domenico (prefazione di Mauro Pagani e Beppe Vessicchio, Edizioni Curci in collaborazione con Demea eventi culturali).

Pagina dopo pagina scorrono scene di vita che rivelano con grazia i tratti umani di un gigante del Novecento, lasciando il lettore divertito, e anche un po’ commosso, di fronte agli intrecci di vicende e personaggi che hanno animato la scena musicale italiana del più recente passato. La storia di un sogno che – con passione, fiducia, impegno – diventa realtà.

Info: EdizioniCurci.it/scheda libro

Mauro Di Domenico (1955) è un chitarrista italiano. Dopo il diploma in chitarra classica sotto la guida di Eduardo Caliendo, prosegue gli studi con Alirio Díaz e Paco Peña. Sul finire degli anni ’70 inizia una lunga collaborazione con gli Inti-Illimani, suonando nei maggiori teatri del mondo. Ha prestato la sua chitarra, tra gli altri, a Nicola Piovani, Luis Sepúlveda, Mauro Pagani, Massimo Ranieri, Luis Bacalov, Roberto Vecchioni, Arisa, Morgan. Tra i suoi progetti discografici spicca un doppio CD contenente una rilettura dei grandi successi di Ennio Morricone e brani originali, uno dei quali (Non Telefonare) scritto in esclusiva per lui, quasi a suggello della loro amicizia.