Marketing: latoC e Nomisma uniscono le forze

L’integrazione delle avanzate competenze e soluzioni proposte dai due partner latoC e Nomisma consente di abbracciare l’intero percorso del piano di marketing

latoC – agenzia di comunicazione che opera in modo non convenzionale in settori convenzionali – e Nomisma – società indipendente che fin dal 1981 offre studi settoriali e territoriali, ricerche economiche e intelligence di mercato, valutazioni, strumenti di supporto decisionale e servizi di consulenza – hanno siglato una partnership per supportare le aziende nel dare sempre più valore agli insight di mercato in tutte le fasi del processo di progettazione, attuazione e verifica delle strategie corporate o di brand/prodotto.

Nello specifico, l’integrazione delle avanzate competenze e soluzioni proposte dai due partner consente di abbracciare l’intero percorso del piano di marketing, dalla comprensione del valore per il cliente, alla creazione e comunicazione del prodotto, senza tralasciare l’aspetto di monitoraggio dei risultati ottenuti.

In uno scenario caratterizzato da grande complessità e da evoluzioni repentine, le imprese non sempre riescono ad orientarsi con rapidità verso il nuovo acquirente digitale. Questo significa aumentare il rischio di non raggiungere gli obiettivi economico-finanziari prefissati.

A questo riguardo, secondo una ricerca del CMO Council, oltre il 70% dei marketers non si sente sicuro del proprio modello di marketing management per essere a fianco del cliente nel suo customer journey digitalizzato. Se si pensa alla redazione del marketing e sales plan, emerge in particolare un mismatch tra le funzioni di marketing e di sales; nello specifico, solo in 4 casi su 10 si assiste ad una cooperazione verso un obiettivo comune, tanto che in 1 caso su 10 i dati rimangono nello scrigno dell’area marketing con un accesso limitato alle funzioni sales. Un gap di conoscenza, questo, che limita l’azione di vendita ed impatta inevitabilmente sul fatturato potenziale dell’impresa. Questa dinamica si inserisce nell’attuale contesto, caratterizzato da una inversione dei fattori che sino alla metà del 2021 avevano descritto un quadro espansivo, salvo dover poi fare i conti con l’impennata dei costi energetici e di molti prodotti, l’aumento dell’inflazione e del costo del denaro a fronte di salari rimasti sostanzialmente stabili. Elementi che richiedono alle imprese di agire sul mercato con estrema rapidità e adottare un approccio efficace e non improvvisato.

“Chi si trova a guidare un’azienda, di qualunque settore o dimensione – precisa Alessandro Nebuloni, CEO di latoC – ha il difficile compito di prendere decisioni strategiche e di business in un mercato sempre più complesso e in costante evoluzione. In questo contesto, anche l’elaborazione di strategie di marketing e comunicazione, per lo sviluppo del business, deve necessariamente essere supportata da una costante analisi dei dati e delle informazioni. Essere multicanale e multi-target, senza un’analisi preliminare e continuativa derivante dal monitoraggio delle informazioni, porta inevitabilmente ad essere poco efficaci. Lavorare con una realtà importante come Nomisma, dunque, ci aiuterà a fornire alle imprese clienti tutti gli strumenti necessari per rendere sistemico il valore dell’informazione, anche nell’ottica di poter reagire velocemente ad un mercato in costante cambiamento. Grazie a questa modalità, le imprese stanno diventando sempre più consapevoli dell’importanza di questo approccio integrato: ad oggi, abbiamo già attivato la collaborazione con importanti aziende internazionali nel mondo delle assicurazioni, della logistica/trasporti e della farmaceutica.

“Con questa collaborazione – aggiunge Luca Dondi dall’Orologio, Amministratore delegato Nomisma – ci proponiamo di integrare informazioni e dati derivanti da ricerche e Osservatori all’interno del piano di marketing, che rappresenta lo strumento principe per il coordinamento delle attività strategiche indirizzate ai clienti target, compresa la comunicazione, anche non convenzionale, tipica dell’impostazione di latoC. Un approccio decisionale che si basi solo sull’esperienza, senza ricorrere ad un’attenta analisi di mercato, espone al rischio di pianificare investimenti fuori target e a perdere le opportunità che gli insight possono delineare. Le aziende, in questa fase economica delicata e caratterizzata da incertezza, hanno la necessità di dotarsi di strumenti che consentano di orientare con efficacia e consapevolezza la strategia commerciale e definire una execution efficiente. L’obiettivo della partnership con latoC è quello di integrare la forza dei dati con la visione di una strategia integrata di marketing e di comunicazione”.