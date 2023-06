“Linate” è il nuovo singolo del progetto Pellegatta

In radio e in digitale per Adesiva Discografica, “Linate“, il nuovo singolo del progetto solista di Manuela Pellegatta, in attesa di un nuovo album di prossima uscita

É fuori per Adesiva Discografica, “Linate“, il nuovo singolo del progetto solista di Manuela Pellegatta, più semplicemente Pellegatta, in attesa di un nuovo album di prossima uscita. La cantautrice di stanza a Modena torna con un nuovo capitolo, vantando ancora la produzione di Paolo Iafelice (già al lavoro con artisti del calibro di Fabrizio De André, Luciano Ligabue, Fiorella Mannoia, Eugenio Finardi). Le chitarre del disco sono state registrate da Sara Velardo, cantautrice e compositrice, i cori dalla cantautrice Francesca Sabatino in arte LAF.

In questo brano, Pellegatta riassume molti aneddoti autobiografici, riportando in musica la sensazione comune che si prova osservando gli aerei e tutte le emozioni potenti che portano con sé, intrecciando le storie di nuvole e passeggeri. Pronti a partire?

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/album/6wGKhcBvQb7X876MmRAjzq

Ho riassunto in questo brano molti aneddoti, storie che ho sentito durante le pause pranzo quando suonavo per le fiere e i centri commerciali. In quei momenti stavo in silenzio e ascoltavo i racconti dei dipendenti e delle hostess. In pausa chi si toglieva l’uniforme, chi i tacchi, chi fumava una sigaretta … elettronica. Si parlava degli orari pesanti da conciliare con i ritmi familiari, dei flirt nati tra gli stand delle fiere e delle ferie che non arrivavano mai. Storie quotidiane da cui traspare la voglia di evadere, di viaggiare, di stare sopra le nuvole e non pensare. Quando decollava un aereo c’era sempre chi guardava in alto e sorrideva. Ho scritto queste parole dietro a un biglietto d’imbarco: “Guidavo la mia vita su un furgone in una piazza intanto cadevo nel girone di una pausa sigaretta…elettronica, salvami tu con la musica, finirò il turno, metterò il turbo e ti giuro che ti porto via di qua”.

La musica ci rende tutti uguali, non importa il genere, quando stiamo bene tutto è possibile e affrontiamo le difficoltà da un’altra prospettiva. Ogni parola, ogni nota di Linate è uno sguardo che si è voltato per ascoltarmi. Posso sentirmi soddisfatta se ho fatto la differenza per qualcuno e per ringraziarvi cito questa frase che trovate alla fine del testo:

“Su queste ruote la vita gira forte, siamo come Dei che sfidano la sorte”