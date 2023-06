I Klone presentano il video del nuovo singolo “Bystander”

La band dei Klone invita ad addentrarsi ulteriormente nel suo viaggio sensoriale con l’uscita del secondo estratto “Bystander”

Dopo l’uscita del primo singolo Within Reach tratto dal loro prossimo album Meanwhile, che ha messo in mostra la miscela personale dei Klone, caratterizzata da trame avvolgenti, chitarroni e splendide melodie insieme a testi coinvolgenti, la band invita ad addentrarsi ulteriormente nel suo viaggio sensoriale con l’uscita del secondo estratto “Bystander”.

GUARDA IL VIDEO DI “BYSTANDER” QUI

La band commenta: “Bystander è un’introspezione sul nostro rapporto con la morte e il lutto, e sulla sua accettazione. Una sorta di parentesi sul nostro passaggio in questa vita. Attraverso questo paesaggio sonoro onirico e totalmente immersivo, con melodie inebrianti e un’emozione intensa, Bystander è un sottile mix di sensibilità e intensità“.

Emotivi e concettuali, i Klone hanno ancora una volta esplorato nuovi paesaggi sonori e allargato ulteriormente i propri confini musicali.

Da Le Grand Voyage del 2019, gli art-rockers francesi Klone hanno scalato nuove vette in tutto il mondo, in tour al fianco di artisti del calibro di Leprous e Pain of Salvation e impressionando il pubblico di festival come Hellfest, Motocultor, Prog Power USA, Midsummer Prog e Cruise to the Edge. Con il nuovo La band commenta: “Bystander è un’introspezione sul nostro rapporto con la morte e il lutto, e sulla sua accettazionealbum Meanwhile, la band ritorna con trame avvolgenti, chitarroni e splendide melodie per soddisfare sia i fan del progressive metal, che gli amanti del rock.

Registrato nel febbraio 2022 con il produttore Chris Edrich (TesseracT, Leprous, The Ocean Collective), Meanwhile racconta gli aspetti migliori e peggiori dell’umanità. I testi del vocalist Yann Ligner, cerebrali e spesso metaforici, dipingono un quadro di eventi che si svolgono nello stesso momento ma in luoghi diversi, con riflessioni sulle scelte decise contro la nostra volontà e che possono cambiare il corso della nostra storia comune, dando vita a pensieri profondi sul mondo di oggi.

Il sorprendente artwork di Meanwhile è stato creato da Umut Recber, che ha sperimentato tecniche di manipolazione fotografica per creare un’immagine suggestiva di cieli tempestosi, rappresentando perfettamente il contenuto musicale.

Meanwhile è l’album più conciso, diretto e sonoro dei Klone, e sarà pubblicato il 10 febbraio 2023 su CD/LP, LP colorato argento in edizione limitata, LP trasparente in edizione limitata e in formato digitale, disponibile per il pre-ordine QUI