I Facile in radio e in digitale con il singolo “Graves”

La band Facile pubblica il suo nuovo singolo “Graves” in collaborazione con Sorry Mom!

Un brano groovy con sonorità a tratti grottesche, che affonda le sue radici nel rock degli anni ’70 e nella meno popolare musica gitana.

Questo pezzo descrive un rapporto amoroso tossico, caratterizzato dall’instabilità, raccontato attraverso l’immagine dell’alcolismo.

All’interno di “Graves” è presente il tema della morte, unica via d’uscita che il protagonista trova alla sua condizione di dipendenza dannosa ormai giunta ad un punto di non ritorno.

Con elementi come lapidi, un cimitero ed una tomba vuota, il testo porta l’ascoltatore nella mente della persona – vittima di sé stessa – la quale vive una condizione che si può anche paragonare a molte relazioni tossiche.

Nel ritornello l’immagine evocativa e cruda del protagonista che scava la propria fossa è estremamente emblematica e rappresentativa del significato del brano.

I Facile sono una band nata nell’estate del 2018. La voglia di concretizzare le loro idee in musica li ha subito portati a produrre in totale autonomia il primo EP al BlueButz Productions Studio (lo studio di registrazione creato dal gruppo e guidato dal frontman e producer Joel Garofalo).

La loro prima produzione verrà poi portata in numerose situazioni dal vivo con esibizioni in diversi locali e realtà nel Nord Italia. Si ricordano i live al Bloom (MB), all’Ohibò (MI), al Legend Club (MI) e Villa Tittoni (MB).

Dalla primavera del 2019 i Facile decidono di intraprendere una nuova parte del loro cammino, avviando una collaborazione con il produttore Andrea Ravasio.

Con lui realizzano diversi brani in italiano (pubblicati nel corso del 2020) attraverso i quali avvengono molteplici cambiamenti importanti ed evidenti nella loro musica.

Dal 2021 la band decide di ripercorrere le proprie origini producendo in totale autonomia il primo album “In My Head“.

Questo lavoro rappresenta il raggiungimento di una maturità artistica e stilistica acquisita negli anni, lavorando meticolosamente su ogni aspetto della produzione: songwriting, arrangiamento, recording, editing, mixing e mastering.

Da marzo 2022 la band firma con l’etichetta SorryMom! con cui pubblicherà l’album.

L’ultima uscita è rappresentata dal singolo “Graves”.