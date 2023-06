Clovis trova acquirente per l’antitumorale Rubraca

Clovis Oncology ha trovato un accordo per la vendita alla società svizzera Pharma & Schwiez.di beni e diritti associati al trattamento antitumorale Rubraca (rucaparib)

Clovis Oncology ha reso noto di aver raggiunto un accordo per la vendita alla società svizzera Pharma & Schwiez.di alcuni beni e diritti associati al trattamento antitumorale Rubraca (rucaparib). Alla fine dello scorso anno, Clovis aveva presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11, dopo aver avvertito di non avere liquidità sufficiente per mantenere le operazioni.

Secondo il documento della Securities and Exchange Commission, Pharma& ha presentato l’offerta più alta in un’asta condotta nell’ambito della procedura fallimentare, accettando di pagare 70 milioni di dollari in anticipo, oltre a ulteriori 50 milioni di dollari in specifiche milestone normative e 15 milioni di dollari in milestone successive legate ai risultati di vendita. Dr. Reddy’s Laboratories è stato selezionato come offerente di riserva nel caso in cui le transazioni con Pharma& dovessero fallire.

Quando Clovis ha annunciato l’archiviazione del Chapter 11 a dicembre, l’azienda ha dichiarato di aver concluso un accordo di “stalking horse” del valore potenziale di 680 milioni di dollari per vendere a Novartis la sua terapia radionuclidica sperimentale FAP-2286. L’accordo prevede un pagamento anticipato di 50 milioni di dollari, oltre a un massimo di 333,75 milioni di dollari di milestone per lo sviluppo e la regolamentazione, nonché 297 milioni di dollari di milestone per le vendite.

Nella sua istanza di fallimento, Clovis ha dichiarato di avere beni per 319 milioni di dollari a fronte di un debito di 754 milioni di dollari. L’azienda ha ottenuto un prestito di 75 milioni di dollari per finanziare le sue operazioni durante la procedura.

Le difficoltà commerciali di Rubraca, approvato nel 2016, hanno avuto un ruolo importante nel fallimento dell’azienda, che ha 14 anni. Le vendite di Rubraca hanno raggiunto un picco di 164 milioni di dollari nel 2020. Secondo l’azienda, la pandemia ha ridotto il numero di donne a cui è stato diagnosticato il cancro alle ovaie.

Nel giugno dello scorso anno, Clovis ha ritirato la sua approvazione per il cancro ovarico mutato BRCA dopo almeno due precedenti chemioterapie. La decisione è stata presa dopo che la FDA ha dichiarato che l’andamento della sopravvivenza delle pazienti in uno studio di fase 3 suggeriva che Rubraca poteva rappresentare un potenziale danno per le pazienti affette da cancro ovarico in alcuni sottogruppi.