CEF Publishing apre sedi CORSICEF in tutta Italia e assume

CEF Publishing, società B-Corp leader in Italia nella formazione professionale a distanza con il marchio CORSICEF®, apre sedi fisiche in tutta Italia e lancia nuovi corsi

La società CEF Publishing, tra le prime BCorp italiane, leader in Italia nella formazione professionale a distanza con il marchio CORSICEF®, annuncia un grande piano di espansione. Lo scorso dicembre è stata acquisita dal fondo KKR tramite il gruppo spagnolo MasterD-MEDAC, anch’esso leader nella formazione professionale in Spagna e Portogallo. Con questa operazione, KKR – fondo che vanta un portafoglio di partecipazioni del valore di oltre 1 miliardo di dollari in imprese impegnate nel raggiungimento dei 12 obiettivi Onu di sviluppo sostenibile – ha costituito con l’operazione CEF un polo di riferimento di dimensione europea nell’offerta formativa professionale.

CEF Publishing CORSICEF® potrà contare sulla importante sinergia industriale con MasterD in termini di patrimonio di contenuti, esperienze e know how, che le permetterà di ampliare il catalogo prodotti che, entro il primo quadrimestre del 2023, si arricchirà di 15 nuovi corsi raggiungendo poi una proposta complessiva di oltre 30 corsi professionali.

CEF Publishing è rimasta a guida italiana, con il Presidente e CEO di Ebano S.p.A. Carlo Robiglio nel ruolo di Presidente e di Silvano Mottura, ex Direttore Generale, in qualità di Amministratore Delegato.

La società che ha mantenuto la sua sede a Novara, conservando tutti i posti di lavoro, ha avviato un piano industriale volto ad una forte crescita basata sul collaudato processo di sviluppo prodotti e vendita e all’introduzione, in Italia, del modello formativo di MasterD, che permetterà l’erogazione della formazione anche presso i centri di formazione territoriali di prossima apertura nelle principali città italiane.

CEF Publishing aprirà sedi in tutta Italia per erogare corsi anche in presenza

La prima novità è l’avvio di un modello ibrido di erogazione dei corsi, a distanza con piattaforma online e in presenza nelle nuove sedi. Si tratta di una novità assoluta per CEF Publishing, che per la prima volta nella sua storia aprirà sedi in tutta Italia rafforzando la formazione grazie alla sinergia dei metodi di erogazione on line e in presenza.

Le prime sedi in cui si potrà frequentare in presenza verranno inaugurate nelle principali città capoluogo d’Italia: entro l’estate Milano e in autunno Torino, poi a seguire dal 2024 arriveranno Roma e altre sedi che saranno individuate per offrire la migliore copertura nazionale.

I nuovi corsi in modalità ibrida: dal design al marketing digitale passando per la programmazione 3D

Accanto agli attuali corsi nelle aree professionali Animal Care, Food, Beauty e Health&Care erogati in piattaforma e-learning e attraverso il materiale didattico a dispense, si aggiungono nuovi corsi, quali Wedding Planner, Interior Design, Fashion Design, Programmazione di Videogiochi, Design 3D, Digital Marketing e Amministrazione, fruibili indifferentemente on line e anche in presenza presso uno dei centri territoriali, permettendo al singolo cliente di ampliare e personalizzare l’esperienza formativa secondo la propria esigenza.

La società con questo ambizioso piano industriale mira, entro la fine del 2024, al raddoppio del numero degli iscritti e a superare la soglia di 6 mila nuovi clienti all’anno.

Nuove collaborazioni e partnership per favorire l’inserimento lavorativo

Alle consolidate partnership con ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), Re.Na.I.A. (Rete Nazionale Istituti Alberghieri), PiF (Professione in famiglia) e T-key Work Experience si è aggiunta di recente quella con Umana, una delle più importanti agenzie per il lavoro italiane che, insieme alle precedenti partnership, permette ai corsisti di godere di corsie preferenziali nell’accesso al mondo del lavoro, con stage extracurricolari, iscrizione nei registri professionali di settore e/o visibilità dalle organizzazioni e società partner.

Le figure ricercate nell’ambizioso piano assunzioni

Di significativo impatto a livello occupazionale è il piano assunzioni che CEF Publishing avvierà nel corso del 2023 e che si protrarrà a tutto il 2024 per la ricerca di figure professionali nei settori della vendita, della docenza e del coaching, con una ricaduta occupazionale a livello nazionale di circa 80-100 risorse coerentemente con il piano di aperture.

Si rinforzerà e svilupperà il modello di “azienda diffusa”, cioè il modello organizzativo creato per la forza di vendita e che genererà opportunità lavorativa presso il domicilio del singolo lavoratore, continuando così nel processo di sostenibilità ed attenzione alla “persona”, oltre che alla ricerca delle figure professionali che saranno ingaggiate progressivamente per operare presso le varie sedi territoriali.