“Suzanne” è il nuovo brano degli Psychopathic Romantics

Disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “Suzanne”, il nuovo brano degli Psychopathic Romantics, band campana dal sound internazionale

Suzanne, in radio e sui digital store per l’etichetta Octopus Records, è il nuovo brano degli Psychopathic Romantics, band campana dal sound internazionale. Dopo Isolation, pubblicato a gennaio sui digital store, questa nuova canzone andrà a confluire nel nuovo album della band, in uscita a fine 2023.

Ascolta il brano sui digital store: https://bfan.link/suzanne

Il brano è stato scritto dal frontman della band Mario ‘Dust’ La Porta, partendo da una melodia che gli si era insinuata nella testa in maniera ossessiva e improvvisa durante un volo tra Italia e Stati Uniti. Arrivato a destinazione, ne ha registrato un appunto sul telefono chitarra e voce, ancora senza testo. Solo dopo settimane scriverà la storia di Suzanne: una ragazza attraente ed ammaliante, apparentemente con la testa tra le nuvole, in realtà molto sicura di sé e disposta anche ad ammazzare pur di ottenere ciò che vuole, per poi buttarlo via anche subito senza tanti scrupoli.

Una toccante intro di chitarra acustica ad accompagnare la voce evocativa di Mario ‘Dust’ La Porta prelude ad una incalzante ballad in cui riecheggiano tracce della più pura tradizione folk statunitense e in cui le percussioni di Jonathan Maurano sottolineano un andamento Irish, per dare vita a un brano senza tempo.

CREDITI

Testo e Musica: Mario La Porta

Prodotto, registrato, mixato e masterizzato da Giuseppe Fontanella

Eseguita da: Psychopathic Romantics

drums: Jonathan Maurano

PSYCHOPATHIC ROMANTICS

Formata nel 2005, di base in Campania, la band Psychopathic Romantics ha pubblicato fino ad oggi tre album e si è esibita intensamente nel corso degli anni dal vivo sia in Italia che all’estero.

Il sound è in continua evoluzione, grazie al mix tra lo stile cantautorale di ispirazione internazionale dell’italo-americano Mario “Dust” La Porta, cantante e autore della band, e la ricerca musicale e l’approccio eclettico degli altri membri della band (Vincenzo Tancredi, Augusto De Cesare e Filippo Jr. Santoiemma) che spazia dal rock al noise, dallo schizofrenico al lento e ridondante, dalla psichedelia e al post-rock, dal punk alla tammorra.

Ben presto hanno iniziato a produrre e registrare materiale inedito. Nel 2007 hanno pubblicato il loro primo album, “Altered Education”, seguito nel 2010 da “Pretty Prizes”, entrambi autoprodotti

Nel 2014 c’è stato un cambio di rotta. Dust ha lasciato la batteria diventando chitarrista acustico e cantante a tempo pieno. Da quel momento non c’è stato più un batterista di ruolo. Cercare nuovi modi per creare e riprodurre dal vivo arrangiamenti ritmici è stato molto stimolante per la band: da quel momento ogni componente contribuisce alla costruzione ed esecuzione del ritmo, suonando di volta in volta una percussione o un’altra, ma anche sperimentando ritmi elettronici come nella canzone “Bread and Circuses”, title track dell’ultimo album in studio della band (2015, Freakhouse Records). Pubblicato inizialmente solo su piattaforme digitali, dal 2020 l’album “Bread and Circuses” è disponibile anche su supporto fisico, un vinile in edizione limitata.

“Bread and Circuses” ha ripreso il contenuto di un precedente EP senza titolo e lo ha ampliato con alcune nuove tracce. Tra i brani aggiunti spiccano due interessanti collaborazioni, a dimostrazione del fascino della band per altre realtà musicali, che li porta a contaminare le loro canzoni con linguaggi molto diversi. Nello specifico, in “H.ash” c’è un cameo parlato di Amaury Cambuzat (Ulan Bator, Faust, Chaos Physique, Acid Cobra, I feel like a bombed cathedral), mentre in “Up and Down” appare il rapper napoletano Rob.Shamantide (Ganjafarm Cru).

Durante il lockdown del 2020 hanno registrato e pubblicato alcuni video di brani tratti da “Bread and Circuses”, rivisitati in chiave acustica e ‘domestica’ e girati con gli smartphone, in cui ogni membro della band ha fatto la sua parte da casa propria, ricorrendo spesso a strumenti non convenzionali.

Due nuovi brani sono stati pubblicati tra novembre 2020 e aprile 2021 solo sul canale youtube della band, entrambi registrati dal vivo durante una ‘acoustic garden session’: “Suzanne” e “Slow”.

Nel 2022 la band ha firmato con l’etichetta Octopus Records e si è messa al lavoro sul nuovo materiale in studio sotto la supervisione artistica di Giuseppe Fontanella (24 Grana, direttore artistico dello ‘Scampia Music Fest’ e del format internazionale ‘Sofar Sounds’ per la città di Napoli). A inizio 2023 è uscito Isolation, mentre il nuovo singolo Suzanne uscirà il 9 aprile. I brani confluiranno nel nuovo album, la cui uscita è prevista a fine 2023.