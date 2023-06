Rosacea: benefici evidenti con una crema al perossido di benzoile

Nei pazienti con rosacea, riduzione importante e rapida dell’infiammazione con una crema al perossido di benzoile microincapsulato

Nei pazienti con rosacea, una crema al perossido di benzoile microincapsulato al 5% approvata dalla Fda ha migliorato in misura significativa l’infiammazione cutanea dopo 12 settimane, con quasi un dimezzamento delle lesioni dopo sole due settimane. Sono i risultati di due studi di fase III presentati nel corso dell’Hawaii Dermatology Seminar.

Oltre 16 milioni di persone negli Stati Uniti soffrono di rosacea, una condizione della pelle cronica e ricorrente che può peggiorare nel tempo. Più dell’82% dei pazienti ritiene che la propria rosacea sia incontrollata e meno del 50% è soddisfatto dei trattamenti attualmente prescritti, che possono portare a un uso eccessivo o improprio e innescare o peggiorare la condizione. La rosacea può essere così difficile da gestire che il 55% delle persone con un elevato carico di malattia ha riferito di essere disposto a rinunciare a un anno o più di vita per curare i sintomi.

Come riferito nella sua presentazione da Julie Harper, ex presidente dell’American Acne and Rosacea Society, per i pazienti con rosacea le opzioni che funzionano bene per papule e pustole non sono efficaci per il rossore. Allo stesso modo, i prodotti che funzionano per il rossore non sono utili per la teleangectasia.

Le opzioni di trattamento per papule e pustole includono ivermectina, metronidazolo, acido azelaico, sodio sulfacetamide/zolfo, doxiciclina a rilascio modificato, schiuma di minociclina e perossido di benzoile microincapsulato al 5%.

Le opzioni per l’eritema di fondo persistente includono brimonidina e ossimetazolina, oltre a trattamenti che utilizzano dispositivi come il laser a colorante pulsato, il laser KTP, la luce pulsata intensa e l’elettrochirurgia.

La Harper ha affermato di essere rimasta particolarmente sorpresa dall’efficacia di una di queste opzioni, la crema di perossido di benzoile microincapsulato al 5% (Epsolay, Galderma), approvata dalla Fda per il trattamento delle lesioni infiammatorie della rosacea negli adulti.

Importante e rapida riduzione dell’infiammazione

In due studi clinici identici randomizzati di fase III su pazienti con lesioni infiammatorie da rosacea, i pazienti trattati con perossido di benzoile microincapsulato hanno ottenuto una riduzione del 68,8% delle lesioni infiammatorie a 12 settimane (incluso il 42,5% alla settimana 2), rispetto al 38%-46% di quelli trattati con solo veicolo.

«Un farmaco comune come il perossido di benzoile sta giocando un ruolo chiave nella rosacea, anche se non so con quale meccanismo d’azione» ha detto Harper «Potrebbe riguardare la presenza di un agente patogeno batterico, forse lo Staphylococcus epidermidis, e sembra che il perossido di benzoile abbia un impatto su Demodex, un acaro della famiglia dei Demodicidi, quindi forse questo è il modo principale in cui funziona».

A suo parere un aspetto importante emerso dalla sperimentazione clinica è la rapida insorgenza d’azione del farmaco, con una riduzione del 42,5% delle lesioni già nelle seconda settimana. «La caratteristica di questa formulazione è il principio attivo microincapsulato avvolto in guscio di silice» ha osservato Harper. «Il guscio rallenta il rilascio del farmaco sulla pelle e pensiamo che a questo sia dovuta la migliore tollerabilità dimostrata».

Linda Stein Gold, direttore della ricerca clinica e capo divisione di dermatologia presso l’Henry Ford Health System, Detroit, ha affermato che prima dell’approvazione di questa formulazione il perossido di benzoile non era mai stato considerato un trattamento di prima linea per rosacea.

«Il problema è che la formulazione convenzionale è irritante per la pelle, mentre l’incapsulamento in guscio di silice consente un rilascio lento e costante del farmaco in modo molto controllato. È eccezionalmente efficace nel tenere sotto controllo la rosacea» ha commentato. «Negli studi clinici la crema ha migliorato l’irritazione cutanea che i pazienti mostravano al basale».