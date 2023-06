Programmi di fidelizzazione su piattaforme di scommesse sportive più avanzati nel 2023

La popolarità delle scommesse sportive online è in continuo aumento e la concorrenza tra i bookmaker si fa sempre più intensa. Molti operatori, come il sito di scommesse sportive Wazamba , stanno introducendo programmi di fidelizzazione avanzati che offrono agli utenti un’infinità di nuove opportunità.

Punti diversi

La prima novità che gli appassionati di scommesse sportive possono vedere con questi programmi di fidelizzazione riguarda la rielaborazione del sistema di punti. L’idea di base rimane la stessa, ma il rebranding era comunque necessario per evidenziare la freschezza del nuovo approccio. La regola fondamentale rimane invariata: i giocatori possono ancora guadagnare punti fedeltà piazzando scommesse con denaro reale e sbloccando così vantaggi esclusivi.

Invece di modificare il modello precedente, i nuovi sistemi lo migliorano e aggiungono nuovi componenti allo schema. Ciò include una serie di modifiche che hanno un effetto significativo sull’esperienza degli utenti. Tra queste, l’aggiunta di nuove opzioni per guadagnare punti fedeltà, nuove opportunità per spenderli e nuovi vantaggi che possono essere sbloccati attraverso il programma.

Guadagnare più punti

Anche se piazzare scommesse sportive con denaro reale rimane ancora la principale fonte di punti fedeltà per la maggior parte degli scommettitori, i bookmaker hanno introdotto altri metodi per avanzare nel sistema. Innanzitutto, sono state introdotte sfide e missioni giornaliere che gli utenti possono completare per ricevere punti. Questo incoraggia i giocatori a provare diverse opzioni di scommessa o addirittura di iGaming, ricompensandoli generosamente. I compiti regolari possono includere l’effettuazione di specifici tipi di scommesse, l’esecuzione di specifici tipi di giochi da casinò o il semplice accesso giornaliero.

Un altro nuovo modo per generare punti è la partecipazione ai tornei. Le competizioni tra gli appassionati di scommesse sportive sono disponibili da tempo, ma ora alcuni di questi eventi premiano con punti fedeltà invece che con denaro. La buona notizia è che questi tornei sono solitamente di piccole dimensioni e non sostituiscono le coppe con premi in denaro, il che significa che si tratta solo di un modo aggiuntivo per guadagnare punti.

Spendere i punti in modo diverso

Il primo approccio non era molto gratificante per i giocatori. I giocatori potevano guadagnare i loro punti fedeltà e l’unica cosa che potevano fare con essi era scambiarli con denaro, trasformando l’intero sistema in un’operazione di cashback relativamente noiosa. Il nuovo approccio permette agli utenti di essere creativi con i loro punti.

A tal fine, i bookmaker hanno introdotto negozi fedeltà disponibili proprio sui loro siti web. Qui gli utenti possono scegliere tra una serie di opzioni per spendere i loro punti fedeltà. L’elenco comprende scommesse sportive gratuite su diversi eventi, giri gratis per le slot machine, scommesse gratuite e altri preziosi premi. Anche se il valore dei punti fedeltà rimane invariato, il nuovo approccio rende molto più interessante l’esplorazione del sistema e aggiunge un livello di profondità alle interazioni degli utenti con esso.

Vantaggi rinnovati

Infine, ma non meno importante, i bookmaker hanno cambiato il modo in cui offrono i vantaggi della fedeltà. In precedenza, i livelli più alti garantivano ai loro titolari alcuni vantaggi estremamente preziosi, ma solo una manciata di utenti poteva raggiungere questi livelli, poiché ciò richiedeva un’eccessiva quantità di denaro scommesso. Ora i sistemi sono stati rinnovati per offrire una progressione più agevole a tutti gli utenti.

I livelli più alti sono ancora i più vantaggiosi, ma la disparità tra loro non è più così grande come in passato. Inoltre, i livelli intermedi sono ora molto più facili da raggiungere, consentendo alla stragrande maggioranza degli scommettitori di ottenere almeno alcuni dei vantaggi del programma.