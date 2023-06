Monopattini: Dott vince la gara per continuare il servizio a Roma

Mobilità sostenibile: Dott vince la gara per continuare il servizio di monopattini elettrici a Roma per i prossimi tre anni

Dott, tra i leader europei della micromobilità urbana, è stato selezionato come primo operatore di sole tre società autorizzate a continuare a gestire il servizio di monopattini in condivisione a Roma, ampiamente considerato uno dei mercati più interessanti al mondo per il settore. La società si è aggiudicata un contratto triennale per un minimo di 3.000 fino ad un massimo di 4.500 monopattini, a seconda dell’estensione dell’area operativa del servizio, che avrà inizio il prossimo 1° luglio.

L’annuncio fa seguito a una procedura di gara molto competitiva, con criteri più esigenti in tema di sicurezza, sostenibilità e ordine pubblico, guidata da Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità. Dott, selezionato già nella prima gara pubblicata dal Comune nel 2020, è stato confermato oggi per ulteriori tre anni ricevendo dalla commissione di gara il punteggio più alto tra i sette competitor: l’Amministrazione ha premiato Dott per la sua costante dedizione alla sicurezza, l’attenzione all’ambiente, l’impegno nel mantenere tutte le operations in–house e la proficua collaborazione instaurata negli ultimi anni di servizio.

Dal 1° luglio, quindi, Dott opererà allargando l’area operativa alle periferie, prestando ancor più attenzione all’ordine pubblico e al bilanciamento della flotta, per un servizio più capillare e universale per tutti, complementare al trasporto pubblico locale. Inoltre, ogni monopattino Dott sarà dotato di luci direzionali, ruota anteriore più grande e triplo sistema frenante, oltre che di batteria rimovibile, ricaricata con energia proveniente da fonti rinnovabili. Le attività logistiche e di manutenzione saranno svolte internamente da dipendenti assunti e debitamente formati, il che permetterà di assicurare oltre il 95% della flotta sempre disponibile su strada.

Andrea Giaretta, Regional Director Sud-Est Europa di Dott ha dichiarato: “Siamo felici di essere uno dei tre operatori selezionati, e siamo molto orgogliosi della fiducia accordataci ancora una volta dal Comune di Roma che ci ha premiati come primo in graduatoria, apprezzando l’affidabilità del nostro servizio avviato nel 2020. Abbiamo offerto un piano di responsabilità e sicurezza, in linea con le richieste delle autorità cittadine, per delineare una partnership mirata alla qualità. Questa decisione si poggia sul lavoro quotidiano dei nostri team, locali e internazionali, che sin dalla fondazione della società forniscono un servizio di alta qualità, sicuro, accessibile e affidabile con monopattini e biciclette elettriche in tutte le principali città europee. E ora siamo pronti a servire il Comune e i cittadini di Roma per altri tre anni, aiutando la città a raggiungere i suoi obiettivi carbon neutral”.

Grazie agli ultimi tre anni di servizio a Roma, Dott ha già raggiunto nella Capitale 400.000 utenti che hanno percorso 4,1 milioni di noleggi per circa 9 milioni di km green che, se fossero stati percorsi a bordo di un’auto privata, corrisponderebbero a un risparmio di quasi 1.000 tonnellate di CO2. Oltre il 60% degli spostamenti Dott, inoltre, avviene attraverso l’acquisto di un abbonamento, sintomo di quanto il servizio sia diventato un’abitudine di mobilità per i romani, non solo in centro ma anche nelle zone limitrofe della città. Dott, ad esempio, è stato il primo operatore ad attivare il servizio anche a Ostia, estendendo la propria area operativa di oltre 100 km2. Circa il 70% dei viaggi Dott vengono infatti effettuati fuori dal centro cittadino. Infine, da una recente indagine condotta tra gli utenti di Roma è emerso che il 41% degli utenti abituali dichiara di aver ridotto l’uso dell’auto privata da quando circola con il dott.