Il porto di Rotterdam punta tutto sull’idrogeno verde

Il porto di Rotterdam diventerà il centro per la produzione, la distribuzione e l’utilizzo dell’idrogeno: sarà il nuovo hub europeo

Rotterdam mira a ridurre le emissioni di CO2 di oltre 9 milioni di tonnellate entro il 2030. L’idrogeno verde come vettore energetico per un’economia circolare ha un ruolo di primo piano in questa ambizione. Pertanto, il porto di Rotterdam diventerà il centro per la produzione, la distribuzione e l’utilizzo dell’idrogeno. Ciò renderà l’area portuale l’hub dell’idrogeno in Europa. Per realizzare le sue ambizioni in materia di idrogeno, Rotterdam sta investendo in conoscenza, tecnologia e infrastrutture. Per citarne solo alcune: entro il 2025, sulla Maasvlakte verranno costruiti quattro impianti di idrogeno verde: i cosiddetti elettrolizzatori, che producono idrogeno da elettricità e acqua. Le condutture trasporteranno l’idrogeno dagli elettrolizzatori e dai terminali di importazione agli utenti del porto e dell’entroterra di Rotterdam.