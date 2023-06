Fuori “Morfina”, il nuovo album di Rebecca Antonaci

Si intitola “Morfina” il primo album della cantante Rebecca Antonaci: il disco è disponibile in streaming e digital store

Nel vivo della sua attività di attrice per il film in uscita “Finalmente L’alba” di Saverio Costanzo che la vede come protagonista, la strepitosa Rebecca Antonaci, fiore all’occhiello di Lunatika, annuncia la pubblicazione del suo primo album MORFINA.

L’album sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. MORFINA rappresenta un significativo passo avanti nella carriera artistica di Rebecca, che si è cimentata con successo nella creazione di una collezione di brani originali e personali.

Come tiene a sottolineare Rebecca Antonaci:

«“Morfina” racconta un po’ di me, di ciò che due anni fa facevo fatica a tirare fuori o ciò che non riuscivo ad ammettere a me stessa. Ogni canzone ha un titolo che rimanda all’infinità dello spazio e attraverso delle metafore ho attribuito ad ognuna un sentimento o una storia diversa. Ci sono testi che sono frutto della mia fantasia e altri che raccontano in modo intimo i miei disagi, legati soprattutto alla mia età. In questo album mi sono messa in gioco, mi sono spinta oltre i limiti della me sedicenne che aveva paura di mostrarsi. Ho scelto come titolo “Morfina” perché la musica funge da sedativo, qualcosa che allevia, anche solo per poco, la pesantezza della realtà».

Il singolo apripista dell’album è Navicella e rappresenta l’inizio di un viaggio verso l’ignoto, e, come afferma l’artista stessa, è: «la scoperta di un luogo disabitato, utopico, silenzioso. Racconta la paura di rimanere bloccati in un unico posto e perdere la voglia e il coraggio di cambiare». La canzone affronta tematiche profonde e universali legate all’esplorazione interiore e all’incertezza che accompagna ogni nuovo percorso di vita.

MORFINA è stato realizzato in collaborazione con il produttore Francesco Gentile, che ha contribuito a creare un suono unico e coinvolgente per l’album. L’album si distingue per la sua combinazione di sonorità fresche e innovative, testi introspettivi e una voce potente che trasmette emozioni sincere. Rebecca Antonaci è un’autentica forza creativa, in grado di affascinare il pubblico con la sua presenza magnetica sia sul grande schermo che attraverso la musica. Con MORFINA, dimostra ancora una volta la sua abilità nel trasmettere autenticità e profondità nelle sue espressioni artistiche.

TRACKLIST

1) Morfina;

2) Venere;

3) Osiride;

4) Navicella;

5) Eclissi;

6) Luna;

7) Immagine;

8) Singolarità;