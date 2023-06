È in radio il nuovo singolo degli I-DEA “Veramente male”, brano diretto e martellante scritto da Gianvito Piliero, Marzio Francone e Michele Bucci

È in radio il nuovo singolo degli I-DEA “Veramente male” (Snooky Records/Tunecore), brano diretto e martellante scritto da Gianvito Piliero, Marzio Francone e Michele Bucci, che vuol dare la risposta sincera alla classica domanda “come va?” cercando di ironizzare sulla situazione globale.

“Veramente male” è un brano che analizza con ironia la situazione attuale sul lavoro, che continua a mancare, sul prezzo del petrolio, che nel nostro paese ha toccato cifre esorbitanti, su una guerra che è scoppiata proprio sopra la nostra testa, senza tralasciare il problema climatico e non da meno la situazione idrica. Il tutto con la politica che continua a fare solo buoni slogan. Egoisticamente quando ci viene chiesto come va, tendiamo a rispondere sempre va bene… e noi – dice Gianvito Piliero – con questo brano, analizzando la situazione, rispondiamo va “Veramente Male”.

Qui il video: https://youtu.be/Opv-9jiYR48

Il video, con la regia di Matteo Circiello, descrive la quotidianità difficile e travagliata che viviamo. Gli I-Dea nel video si ritrovano all’interno di un ufficio in cui stanno lavorando e stanno avendo una giornata non propriamente serena. Parlano al telefono in maniera nervosa e urlano continuamente: “Veramente male“, digitano compulsivamente qualcosa ad un computer e sbattono pugni sulle scrivanie pur di sfogare la loro rabbia. Nemmeno in un momento di pausa davanti alla macchina del caffè riescono a trovare sollievo.

Gli I-Dea sono Gianvito Piliero (voce), Michele “Zizzi” Bucci (chitarra), Daniele Sinnonio (chitarra), Stefano Sviso Priolo (basso) e Marzio Francone (batteria).

Esprimere le proprie idee, al meglio delle proprie possibilità, è il fulcro del progetto degli I-Dea, che nasce nel maggio 2017, con i primi live sui palchi dell’underground torinese. Nel 2019, l’incontro casuale con il chitarrista e fondatore dei Timoria, Omar Pedrini, da inizio al lavoro in studio dell’album “Umani” nel quale, il rocker bresciano, presta la voce alla traccia che da titolo all’album. Aprono vari concerti a big della musica italiana, compreso Omar Pedrini e Le Vibrazioni. Acquisendo maggiori esperienze sui palchi in Italia, presenziano diverse volte a Sanremo Rock sul palco del Teatro Ariston, vantando anche un quarto posto con il brano “Tutto Brucia“. Nell’ottobre 2022 tornano in studio e nasce, dalle cicatrici lasciate dal lockdown, l’EP “Veramente Male” che trova sfogo nella title track. All’interno dell’EP ci sono anche “Domenica Infinita” e “Fuori Città” ispirati al periodo del covid, mentre “Solo Follia” tratta della recente guerra in Ucraina. Si tratta di un mini album, ispirato al Pop-Rock italiano, realizzato con grande mestiere, in continuità con il lavoro precedente, dove tutti gli elementi, dalla sezione ritmica alla voce, sono sempre bilanciati a dovere, evidenziando una spiccata musicalità. Il 17 marzo 2023 portano in radio il singolo “Veramente Male” già presente in digitale e su Youtube.

