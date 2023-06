Unghie fragili: le opzioni di cura sono ancora limitate

Esistono opzioni di trattamento limitate per la sindrome delle unghie fragili che si rompono, si sfaldano, si sbriciolano, diventano morbide e perdono elasticità

Esistono opzioni di trattamento limitate per la sindrome delle unghie fragili, un’anomalia eterogenea caratterizzata da una maggiore fragilità della lamina ungueale, con unghie che si rompono, si sfaldano, si sbriciolano, diventano morbide e perdono elasticità. Se ne è parlato al congresso 2023 dell’American Academy of Dermatology (AAD).

«Il cardine del trattamento è evitare l’irritazione e mantenere l’idratazione, un approccio semplice che funziona bene se viene osservato scupolosamente» ha fatto presente nella sua relazione Shari Lipner, professore associato di dermatologia clinica e direttore della divisione unghie presso Weill Cornell Medicine, New York.

La sindrome delle unghie fragili colpisce circa il 20% degli adulti ed è più comune nelle donne, in particolare dopo i 50 anni. La maggior parte dei casi è idiopatica, ma alcuni sono secondari a malattie dermatologiche tra cui la psoriasi delle unghie e il lichen planus delle unghie e malattie sistemiche come l’ipertiroidismo e l’ipotiroidismo. Sono più frequenti nei pazienti con determinate occupazioni, come la falegnameria. «La patogenesi è poco conosciuta, ma si pensa che sia dovuta all’indebolimento dei ponti intercellulari tra i cheratinociti, alla diminuzione del solfato di colesterolo e al ridotto contenuto di acqua nella lamina ungueale » ha affermato Lipner.

I reperti clinici chiave includono onicoschizia (scrostamento della lamina ungueale), onicoressi (un aumento delle creste longitudinali e dei solchi, che a volte porta a spaccature) e granulazione superficiale della cheratina. Il trattamento non prevede terapie dedicate e le raccomandazioni generali per i pazienti sono di indossare guanti in lattice per i lavori in ambienti umidi e guanti di cotone per lavori in ambienti asciutti, evitare disinfettanti per le mani a base di triclosan, evitare cosmetici per unghie, ridurre al minimo i traumi ungueali e favorire l’idratazione.

Biotina e integratori vari non sono supportati da evidenze scientifiche

Secondo Lipner, la spinta promozionale per l’utilizzo di vitamine e l’integrazione con biotina (vitamina B8), vitamina D, aminoacidi e cromo per il trattamento della sindrome delle unghie fragili è dilagante sul web e sui social media, ma nessuno studio clinico progettato in modo rigoroso ne ha dimostrato l’efficacia. «Pochissime persone sono carenti di biotina, a parte quelle con carenze enzimatiche ereditarie, e la maggior parte delle persone può ottenere tutta la biotina di cui ha bisogno da una dieta regolare» ha sottolineato.

La motivazione iniziale per l’utilizzo della biotina per le unghie viene dalla letteratura veterinaria, ha continuato. Negli anni ’40 i polli con carenza di biotina sviluppavano fessure nei piedi e becchi simili a pappagalli. Negli anni ’70 i maiali con carenza di biotina sviluppavano zoccoli friabili, che venivano corretti integrando la vitamina, diventata poi una pratica standard negli anni ’80.

In una sperimentazione sull’uomo del 1989, i ricercatori tedeschi hanno arruolato 71 pazienti con sindrome delle unghie fragili che assumevano biotina per via orale alla dose di 2,5 mg al giorno. Dei 45 soggetti valutati, 41 (91%) hanno mostrato un miglioramento della durezza delle unghie nel corso di 5,5 mesi, ma nello studio mancava un buon gruppo di controllo, ha affermato Lipner.

In uno studio di follow-up, gli stessi ricercatori tedeschi hanno utilizzato la microscopia elettronica a scansione per valutare 22 pazienti con unghie fragili che assumevano biotina per via orale 2,5 mg al giorno confrontandoli con 10 pazienti con unghie normali che non assumevano biotina. Nel primo gruppo è stato riscontrato un aumento del 25% dello spessore della lamina ungueale e la risoluzione dell’onicoschizia nel 50% dei pazienti, ma anche in questo caso nello studio mancava un buon gruppo di controllo.

In un terzo studio sull’argomento, i ricercatori hanno intervistato 46 pazienti che presentavano onicoressi e/o onicoschizia all’esame clinico e avevano assunto 2,5 mg di biotina al giorno. Dei 35 intervistati, il 63% ha riportato soggettivamente un miglioramento delle proprie unghie in un periodo medio di 2 mesi.

«Riguardo alla biotina questo è il punto a cui siamo oggi: sono stati effettuati studi su solo 80 pazienti che risalgono a 25 anni fa» ha sottolineato la relatrice. «Queste sono tutte le evidenze disponibili sulla biotina per il trattamento della sindrome delle unghie fragili».

Avviso di sicurezza della Fda sulla biotina

Un ulteriore motivo di preoccupazione, ha continuato, è la comunicazione sulla sicurezza emessa dalla Fda nel 2017 e aggiornata nel 2019, in cui si afferma che l’uso di biotina può interferire con alcuni test di laboratorio come quelli della tiroide e degli enzimi cardiaci, portando in alcuni casi al decesso.

Nel 2018, Lipner e colleghi hanno somministrato un sondaggio anonimo a 447 pazienti presso la loro clinica chiedendo informazioni sull’utilizzo di integratori di biotina, rilevando che il 34% aveva riportato di farne un uso corrente. Tra gli utilizzatori il 7% era a conoscenza dell’avvertimento della Fda, il 29% ha riferito che la biotina era stata loro raccomandata da un medico di base o da un dermatologo e il 56% è stato sottoposto a test di laboratorio durante l’assunzione della vitamina. «È nostro dovere avvertire i nostri pazienti delle evidenze a supporto della biotina per il trattamento delle unghie fragili e di questa interferenza nei test di laboratorio» ha ammonito Lipner.

In valutazione alcune possibili terapie

Altre opzioni di trattamento per la sindrome delle unghie fragili includono due lacche disponibili su prescrizione medica. Una contiene idrossipropil chitosano, equisetum arvense e metilsulfonilmetano e un altro contiene il 16% di poliurea uretano, ma non è stato ben studiato. «Possono essere prodotti anche molto costosi, e ci sono alternative meno care».

Anche l’emulsione di ciclosporina è stata oggetto di studio, ma i risultati fino a oggi sono stati deludenti. Lipner e colleghi stanno valutando l’effetto del plasma ricco di piastrine sulla base del presupposto che migliorerà la crescita delle unghie e promuoverà la guarigione, in uno studio di 16 settimane che ha arruolato 10 pazienti e include sia il Physician Global Improvement Assessment (PGIA) che il Physician Global Assessment (PGA). «I nostri dati vengono analizzati da tre esperti di unghie indipendenti e speriamo di riportare i risultati l’anno prossimo» ha concluso.