Previsioni meteo 15 giugno 2023: maltempo al Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 15 giugno 2023: tempo in miglioramento sulle regioni centro-settentrionali, ancora piogge e temporali al Sud

Condizioni meteo ancora instabili sull’Italia in questa prima metà di giugno. Maltempo che nella giornata di oggi continuerà ad interessare le regioni meridionali, con fenomeni più intensi sul versante adriatico, mentre le condizioni meteo inizieranno a migliorare al Centro-Nord e sulla Sardegna. Maltempo che sarà accompagnato anche da un calo termico, con temperature che si porteranno anche leggermente sotto le medie del periodo. Nel frattempo, un promontorio anticiclonico inizierà a rimontare sull’Europa occidentale.

Nel corso degli ultimi giorni della settimana si andrà ad espandere sul Mediterraneo, mentre verrà eroso sul suo bordo occidentale da una vasta depressione atlantica. Questo porterà un miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia, specie nel weekend, con cieli per lo più soleggiati e fenomeni pomeridiani relegati soprattutto ad Alpi centro-orientali e Appennino centrale. Temperature ancora nella media, con clima estivo ma senza eccessi di caldo. Ondata di caldo che però potrebbe arrivare nella prossima settimana.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 15 giugno 2023.

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi specie lungo la Pianura Padana; al pomeriggio instabilità in aumento sui settori Alpini, tempo stabile sui settori pianeggianti e sulla Liguria. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con residue precipitazioni sul Veneto, sereno o poco nuvoloso su tutti i settori.

AL CENTRO

Al mattino rovesci e temporali sui settori costieri Adriatici, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali attesi su Lazio e Abruzzo, nessun cambiamento altrove. Tempo in miglioramento in serata, con ampie schiarite su tutti i settori.

In Toscana giornata all’insegna del tempo asciutto con cieli poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge e temporali diffusi sulle regioni peninsulari, qualche pioggia anche sulla Sicilia, asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio persiste il maltempo sui medesimi settori, con instabilità diffusa in Sicilia. In serata precipitazioni in esaurimento, ancora presenti su Molise Puglia, Basilicata e Calabria. Ampie schiarite attese sulle Isole Maggiori.

In Calabria giornata all’insegna del tempo instabile con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi su gran parte della regione, anche a carattere di temporale. Ancora piogge nel corso della sera e della notte sulle zone settentrionali della regione, migliora altrove.

Temperature minime in calo al Nord e sulle regioni maggiori, stabili o in rialzo altrove; massime in aumento al centro-nord e sulle isole, in calo al sud.

