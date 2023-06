Incidente mortale a Roma: chi sono i TheBorderline

Chi sono i TheBorderline, gli youtubers che hanno causato l’incidente stradale a Roma in cui è morto il piccolo Manuel di 5 anni

Si chiamano Vito Loiacono, Matteo Di Pietro, Marco Ciaffaroni e Giulia Giannandrea, i ragazzi che ieri pomeriggio, a bordo di una Urus Lamborghini hanno travolto la macchina su cui viaggiava il piccolo Manuel di cinque anni, insieme alla mamma e alla sorellina, uccidendolo. Meglio conosciuti in rete come i TheBorderline, i quattro ragazzi sono i responsabili di un canale youtube che conta circa 600mila iscritti. Una volta la settimana, caricano sulla piattaforma challenge che sfiorano il ‘demenziale’ del tipo ‘Vivo 50 ore in una scatola’ oppure ‘Vacanza in barca da ricchi vs poveri’.

“Non siamo ricchi ma ci piace spendere per farvi divertire a voi!”, scrivono i TheBorderline nella presentazione del loro canale. “Tutto quello che facciamo si basa su di voi, più supporto ci date più contenuti costosi e divertenti porteremo, tra sfide, challenge e scherzi di ogni tipo cercheremo di strapparvi una risata in ogni momento:) Ogni singolo euro guadagnato su YouTube verrà speso per portare video assurdi e unici. Obbiettivo finale? Regalare a qualcuno di voi 1.000.000 Euro (Probabilmente non accadrà mai, ma è il nostro obbiettivo) La nostra fonte di ispirazione è il grande MrBeast che in America ha costruito un impero attraverso questo tipo di video, ispirandoci a lui porteremo per la prima volta in Italia contenuti simili, che potranno essere portati avanti solo attraverso il vostro grande supporto”.

LA MARATONA AL VOLANTE DELLA LAMBORGHINI

Il lavoro dei TheBorderline, quindi, è tutto incentrato sulla creazione di video “assurdi e unici” come li definiscono loro, e molto probabilmente anche ieri, dopo aver noleggiato il Suv della Lamborghini, stavano progettando un altro contenuto del tipo ‘Sto 50 ore in una Lamborghini’. A riprova del fatto, i video pubblicati e poi rimossi dai ragazzi sui social, proprio a bordo del Suv azzurro. I ragazzi, tutti poco più ventenni, hanno noleggiato l’auto il 13 giugno e hanno iniziato la maratona alla guida, facendo turni da circa due ore a testa. Poi la tragedia.

SUL CANALE DEI THEBORDERLINE LA RABBIA DEGLI UTENTI

Sul canale dei ragazzi, tanti i commenti indignati sull’accaduto: da chi gli augura di “finire a Rebibbia” alle donne che si immedesimano nella mamma del piccolo Manuel “da mamma di due bambini, spero che vi rinchiudano e buttino via la chiave”.

A trattare la notizia nelle sue storie, spiega la Dire (www.dire.it), è stata anche Selvaggia Lucarelli, a cui ha risposto uno dei componenti del gruppo.