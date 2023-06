Glioma pediatrico: Fda approva dabrafenib con l’inibitore trametinib

Glioma: l’Fda ha annunciato l’approvazione dell’inibitore BRAF dabrafenib in combinazione con l’inibitore MEK trametinib per il trattamento di pazienti pediatrici

L’Fda ha annunciato l’approvazione dell’inibitore BRAF dabrafenib in combinazione con l’inibitore MEK trametinib per il trattamento di pazienti pediatrici a partire da un anno di età con glioma di basso grado con mutazione BRAF V600E che necessitano di terapia sistemica.

L’agenzia Usa ha inoltre approvato nuove formulazioni orali di entrambi i farmaci, adatte a pazienti che non possono deglutire pillole.

L’approvazione si basa sui dati dello studio di fase II/III TADPOLE, i cui risultati sono stati presentati da Eric Bouffet, MD, dell’Hospital for Sick Children di Toronto, al meeting annuale dell’American Society of Clinical Oncology dello scorso anno.

“La ricerca sul cancro pediatrico è fondamentale per scoprire nuovi metodi di trattamento per questa popolazione”, ha dichiarato Bouffet in un comunicato stampa di Novartis, l’azienda produttrice dei farmaci. “Lo sviluppo di terapie mirate basate sulle caratteristiche genetiche uniche del tumore di un paziente è il futuro della cura del cancro pediatrico”.

Nello studio TADPOLE, che ha incluso 110 bambini portatori di mutazioni BRAF V600E con malattia progressiva dopo l’intervento chirurgico, i 73 pazienti randomizzati alla doppia terapia mirata hanno avuto un tasso di risposta globale più che quadruplo rispetto ai 37 bambini trattati con carboplatino più vincristina (46,6% contro 10,8%, P<0,001).

A un follow-up mediano di 18,9 mesi, la sopravvivenza mediana libera da progressione è stata di 20,1 mesi con la combinazione rispetto ai 7,4 mesi con la chemioterapia (HR 0,31, 95% CI 0,17-0,55, P<0,001). A 1 anno, circa due terzi dei bambini nel braccio di combinazione erano vivi senza progressione della malattia rispetto al 26% del braccio di chemioterapia.

Al momento dell’analisi ad interim della sopravvivenza globale (OS) – quando tutti i pazienti avevano completato almeno 32 settimane di trattamento o lo avevano interrotto – c’è stato un decesso nel braccio della chemioterapia. I risultati della OS all’analisi ad interim non hanno raggiunto la significatività statistica.

“È più che mai importante verificare la presenza di mutazioni genetiche nei pazienti affetti da glioma di basso grado. Questa approvazione della FDA può offrire nuove speranze ai pazienti pediatrici affetti da glioma di basso grado BRAF V600E”, ha dichiarato nel comunicato stampa il co-investigatore di TADPOLE, Roger Packer, MD, vicepresidente senior del Center for Neurosciences and Behavioral Medicine del Children’s National Hospital di Washington. “Questo ha il potenziale per cambiare il modo in cui gli operatori sanitari trattano questi pazienti pediatrici, offrendo un significativo progresso rispetto alla chemioterapia”.

Per quanto riguarda la sicurezza, le reazioni avverse più comuni sono state piressia (66%), rash (54%), cefalea (40%), vomito (38%), dolore muscoloscheletrico (36%), affaticamento (31%), pelle secca (31%), diarrea (30%), nausea (26%), epistassi e altri eventi emorragici (25%), dolore addominale (24%) e dermatite acneiforme (23%).

Le anomalie di laboratorio di grado 3 o 4 più comuni sono state la diminuzione della conta dei neutrofili (20%), l’aumento dell’alanina aminotransferasi (3,1%) e l’aumento dell’aspartato aminotransferasi (3,1%).

Le dosi raccomandate per dabrafenib e trametinib nei pazienti pediatrici si basano sul peso corporeo; dabrafenib viene somministrato per via orale due volte al giorno e trametinib viene somministrato per via orale una volta al giorno.