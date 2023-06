Giangilberto Monti pubblica “Gli anni d’oro della canzone francese 1940-1970”

Fuori per Gremese, “Gli anni d’oro della canzone francese 1940-1970”, il nuovo libro dello chansonnier Giangilberto Monti, scritto con Vito Vita

È uscito per Gremese, “Gli anni d’oro della canzone francese 1940-1970“, il nuovo libro dello chansonnier Giangilberto Monti, scritto con Vito Vita. Monti e Vita ripercorrono il periodo d’oro di quel mondo artistico, dai repertori degli chansonnier più amati, da Léo Ferré a Jacques Brel, alle hit anni Sessanta eseguite dai loro interpreti più popolari (come Il ragazzo della via Gluck, tradotto per Françoise Hardy o Bang Bang nella versione di Dalida), fino alle traduzioni dello stesso Monti di Boris Vian e Serge Gainsbourg, passando per le grandi icone d’oltralpe, come Édith Piaf e Charles Aznavour.

My Way, di Frank Sinatra, è una delle canzoni americane più conosciute al mondo. Eppure non tutti sanno che è una canzone francese di Claude François. Questa è una delle tante sorprese di questo libro.

I due autori dedicano ogni capitolo a una diversa star della canzone, ricostruendone le origini, analizzando lo stile e le ragioni del successo, e offrendo per ciascuno una dettagliata discografia commentata. Un volume avvincente che si legge come un romanzo, destinato tanto ai curiosi appassionati di musica tanto ai cultori della storia della musica francese.

È online il video di “Chacun de Vous est Concerné”, versione originale della “Canzone del Maggio” di Fabrizio De André, scritta e interpretata nel 1968 dalla cantautrice Dominique Grange: https://www.youtube.com/watch?v=6glRVE9hhDg