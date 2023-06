Art in motion: al Twiga Montecarlo inaugura la mostra di Cesare Catania

Al Twiga Montecarlo dal 15 giugno 2023 al 15 gennaio 2024 la mostra “Art in motion: when art meets music and sustainability” dell’artista Cesare Catania

Sempre più internazionali e numerosi, i progetti di Social Sustainability si fanno largo in contemporanea anche nel mondo della musica e dell’arte, solo all’apparenza realtà distanti tra loro ma di fatto vicine e anzi riunite concretamente dal 15 giugno 2023 al 15 gennaio 2024, nella mostra “Art in motion: when art meets music and sustainability”, dell’artista Cesare Catania che ha avviato una recente collaborazione con il Twiga Montecarlo.

I raffinati ambienti del noto locale monegasco, ospiteranno le opere del Maestro Cesare Catania che attraverso un percorso immersivo fatto di sculture, dipinti ed NFT andrà a porre l’accento sulla necessità di diffondere nel mondo il concetto di un’arte democratica, capace di parlare a tutti, senza confini e senza pregiudizi, contro ogni razzismo e ingiustizia. Un’arte genuina, autentica, che si mixa e si inserisce perfettamente in ambienti solo all’apparenza “lontani” come per l’appunto la musica e il mondo charity.

La produzione artistica di Catania, di chiara ispirazione “cubista – geometrica”, con un sapore fortemente materico nelle opere pittoriche soprattutto e con visionarie ispirazioni futuristiche nelle opere digitali, apre il sipario sul mondo Twiga che non è soltanto atmosfere glamour ed eventi di portata mondiale, ma anche e da sempre realtà impegnata in progetti di sostenibilità sociale declinati in diversi ambiti.

“La mostra “Art in motion”, inserita in un contesto di sostenibilità e democrazia, diventa il pretesto per far incontrare arte digitale e arte musicale, facendo così vivere ai clienti del Twiga Montecarlo un’esperienza densa di emozioni e suggestioni. Alla base della partnership stretta con il Twiga vi è l’idea che un incubatore artistico non debba essere necessariamente legato solo a musei, gallerie d’arte e strutture simili ma anche realtà che esulano dal mondo artistico o prettamente culturale” spiega l’artista Cesare Catania che conclude: “Arte, NFT, Metaverso e Musica si fondono pertanto in un unico progetto artistico. Dobbiamo abituarci ad attivare le emozioni e i sentimenti in qualunque circostanza, non solo nei musei. A questo corrisponde la mia idea di democratizzazione dell’arte contemporanea”.

La collaborazione con il Maestro Catania si inserisce all’interno del Progetto “Twiga Worldly Women” che si interessa di sostenibilità sociale: sofisticate ed esperte, competenti e informate, illuminate e acute, perspicaci e cosmopolite, le Ambassador “Twiga Worldly Women” sono donne d’affari che ben si sposano con i valori di Twiga di status, libertà, dinamicità e sicurezza, dedicate a loro volta a cause sociali rilevanti e impegnate nel supporto delle comunità.

Ambassador del Twiga e del progetto dedicato alle donne, è Alessia Castelli, editor della rivista internazionale “Monaco Women” e imprenditrice monegasca, con una grande attenzione e sensibilità verso tematiche in difesa della donna e progetti ed eventi legati al mondo charity – sostenibilità.

La collaborazione tra un artista del calibro di Cesare Catania e una realtà superlativa come il Twiga Montecarlo segna l’inizio di un percorso in cui l’Arte si lascia contaminare e contamina, dove nulla è solo quello che appare e dove l’attenzione verso chi è in difficoltà diventa elemento prioritario che guida eventi, progetti, idee e obiettivi.