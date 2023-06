Alopecia: ricrescita dei capelli per 1 su 3 con metotrexato e prednisone

Alopecia: la combinazione di metotrexato e prednisone a basso dosaggio ha comportato la ricrescita completa dei capelli nel 30% dei pazienti

Nei pazienti con alopecia totalis e alopecia universalis croniche e recalcitranti, la combinazione di metotrexato e prednisone a basso dosaggio ha sovraperformato il solo metotrexato e ha comportato la ricrescita completa dei capelli nel 30% dei pazienti, secondo quanto merso in uno studio pubblicato sulla rivista JAMA Dermatology,

L’alopecia totalis e l’alopecia universalis sono i tipi più gravi e debilitanti di alopecia areata, in quanto comportano gravi cambiamenti nella qualità della vita di un paziente, secondo il primo autore Pascal Joly e colleghi del dipartimento di dermatologia dello Rouen University Hospital di Rouen, in Francia. «Mentre molti trattamenti sono stati proposti con successo nell’alopecia areata del tipo a placche, pochissimi sono efficaci nei sottotipi cronici totalis e universalis».

Il metotrexato, un trattamento orale poco costoso, può essere un’opzione efficace per questi sottotipi di alopecia. In questo studio clinico multicentrico, in doppio cieco randomizzato, i ricercatori ne hanno valutato l’efficacia e la tollerabilità sia da solo che in combinazione con prednisone a basso dosaggio in pazienti con queste forme di alopecia croniche e recalcitranti.

Metotrexato da solo in combinazione con prednisone

Lo studio ha coinvolto 89 pazienti di età compresa tra 18 e 70 anni con alopecia totalis (n = 1) e alopecia universalis (n = 88) provenienti da otto dipartimenti di dermatologia dell’ospedale universitario di Rouen. I soggetti erano arruolabili se presentavano alopecia in evoluzione da più di 6 mesi, indipendentemente dai precedenti trattamenti topici e sistemici.

L’endpoint primario era la ricrescita completa o quasi completa dei capelli, o un punteggio inferiore a 10 nel Severity of Alopecia Tool (SALT), dopo 12 mesi per quanti sono stati sottoposti a metotrexato da solo. Gli endpoint secondari includevano una ricrescita dei capelli superiore al 50% di entro la fine dello studio, il miglioramento della qualità della vita e la tollerabilità della terapia.

I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a ricevere 20 mg o 25 mg di metotrexato o placebo per 6 mesi. I tre pazienti che assumevano metotrexato e l’unico paziente che assumeva placebo che hanno ottenuto una ricrescita dei capelli superiore al 25% dopo 6 mesi hanno continuato il trattamento assegnato per ulteriori 6 mesi.

I pazienti restanti, con una ricrescita inferiore al 25%, sono stati nuovamente assegnati in modo casuale a ricevere la dose originale di metotrexato in combinazione con prednisone orale, somministrata alla dose di 20 mg al giorno per 3 mesi seguiti da 15 mg al giorno per altri 3 mesi, oppure metotrexato insieme al placebo.

Ricrescita completa in un paziente su tre con la terapia combinata

L’endpoint primario è stato raggiunto da un paziente che ha ricevuto il solo metotrexato durante tutto lo studio. Riguardo agli endpoint secondari, tra i 16 pazienti assegnati al solo metotrexato per 6 mesi seguito da metotrexato più prednisone fino al mese 12, cinque (31,2%) hanno raggiunto la ricrescita completa dei capelli alla fine dello studio.

Quando i ricercatori hanno riunito i 35 pazienti che hanno ricevuto metotrexato per 6 o 12 mesi più prednisone per 6 mesi, in 7 (20%) i capelli sono ricresciuti completamente al termine dei 12 mesi.

Un numero significativamente superiore (P=0,05) di pazienti con risposta completa al trattamento ha riportato un miglioramento della qualità della vita rispetto ai non-responder.

Come riferito dagli autori, il trattamento combinato con metotrexato e prednisone è stato piuttosto ben tollerato, senza eventi avversi gravi. Nel complesso si sono verificati 103 effetti collaterali in 45 pazienti, considerati di grado 1 o 2, e i più comuni sono stati infezioni, reazioni mucocutanee, nausea e vomito. La fatigue e la nausea hanno indotto due pazienti a sospendere il trattamento.

«Questi risultati sembrano essere dello stesso ordine di grandezza di quelli recentemente riportati con gli inibitori della Janus chinasi, ma con un costo molto inferiore» hanno concluso i ricercatori. «Questo studio ha dimostrato che la combinazione di metotrexato e prednisone a basso dosaggio può essere considerata un’opzione terapeutica nei pazienti con alcune forme recalcitranti di alopecia».

Joly P et al. Efficacy of Methotrexate Alone vs Methotrexate Plus Low-Dose Prednisone in Patients With Alopecia Areata Totalis or Universalis: A 2-Step Double-Blind Randomized Clinical Trial. JAMA Dermatol. 2023 Mar 8;e226687.

