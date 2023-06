Vasculiti ANCA-associate: rituximab meglio di azatioprina orale

Per i pazienti affetti da vasculite ANCA-associata (AAV) recidivante, rituximab e glucocorticoidi meglio di azatioprina orale

I pazienti affetti da vasculite ANCA-associata (AAV) recidivante, che hanno raggiunto la remissione con rituximab e glucocorticoidi, si connotano per un rischio pressochè dimezzato di recidiva di malattia se continuano il trattamento con rituximab, anziché iniziare un trattamento orale giornaliero con azatioprina.

È quanto emerge dai risultati completi dello studio clinico di fase 3 RITAZAREM, pubblicato su ARD, i cui dati iniziali – che avevano suggerito risultati simili – erano stati inizialmente condivisi in occasione del Congresso ACR del 2019.

“Questi dati – hanno tenuto a sottolineare i ricercatori – suffragano osservazioni precedenti sull’efficacia di rituximab nell’induzione della remissione della malattia recidivante e confermano, per rituximab, il ruolo di standard terapeutico nella terapia di mantenimento”.

Razionale e disegno dello studio

Come è noto, rituximab è approvato sia come terapia di induzione che di mantenimento per i tipi più comuni di AAV – granulomatosi con poliangioite (GPA) e poliangioite microscopica (MPA). Tuttavia, “la strategia ottimale per mantenere la remissione dopo l’induzione della remissione con rituximab, soprattutto per il trattamento delle ricadute, rimane poco chiara – scrivono i ricercatori nellì’introduzione al lavoro”.

Lo studio di fase 3 RITAZAREM, avviato nel 2018, ha valutato la capacità di rituximab a dosi ripetute di prevenire le recidive di malattia rispetto all’azatioprina somministrata giornalmente per os. Lo studio ha coinvolto 170 pazienti con AAV – 86 di sesso femminile e 84 di sesso maschile – che erano stati portati in remissione grazie al trattamento con rituximab e con glucocorticoidi.

Entrando nei dettagli, lo studio ha reclutato pazienti in sette Paesi diversi tra aprile 2013 e novembre 2016. Questi avevano un’età media di 57,8 anni, avevano una diagnosi di GPA o MPA e convivevano con la malattia da circa sette anni (valore medio).

Quattro mesi dopo l’inizio della terapia di induzione, i pazienti sono stati randomizzati a trattamento con una terapia di mantenimento a base di 1.000 mg di rituximab, somministrato ogni quattro mesi per un totale di cinque dosi, o di 2 mg/kg di azatioprina, assunta quotidianamente per un massimo di due anni.

Tutti i pazienti dello studio hanno mantenuto una dose pari o inferiore a 10 mg/die di glucocorticoide (prednisolone) durante la terapia di mantenimento. Questa dose è stata ridotta nel tempo fino alla sospensione al mese 20 (quasi due anni), tranne in caso di recidiva di malattia.

Risultati principali

Dai dati è emerso che, durante la terapia di mantenimento, i pazienti trattati con rituximab presentavano un rischio inferiore del 65% di andare incontro a recidiva di malattia rispetto a quelli trattati con azatioprina. A due anni, l’85% dei pazienti trattati con rituximab era libero da recidive di malattia rispetto al 61% di quelli trattati con azatioprina. Dopo la terapia di mantenimento, i pazienti hanno sospeso il trattamento con rituximab o azatioprina assegnato dalla randomizzazione e sono stati seguiti per un tempo non superiore ad un biennio.

Durante il follow-up, i pazienti del gruppo rituximab hanno mostrato un rischio inferiore del 55% di andare incontro a recidiva e la metà di questi ha continuato a rimanere in remissione a quattro anni, contro il 22% di quelli del gruppo azatioprina.

Mettendo insieme le due fasi dello studio, è emerso che il rischio di recidiva era inferiore del 59% tra i pazienti trattati con rituximab rispetto a quelli che assumevano azatioprina.

Il 15% dei pazienti, tuttavia, è andato incontro a recidiva di malattia durante il trattamento di mantenimento con rituximab e il rischio di recidiva si è mantenuto anche durante la fase di follow-up, quando i pazienti avevano sospeso il trattamento assegnato dalla randomizzazione.

Durante la terapia di mantenimento e il follow-up, 38 pazienti trattati con rituximab (45%) hanno sperimentato 52 episodi di recidiva – 11 maggiori e 41 minori. Nel frattempo, 60 pazienti trattati con azatioprina (71%) hanno sperimentato 89 episodi di recidiva, di cui 28 maggiori e 61 minori.

Da ultimo, la dose cumulativa mediana di prednisolone durante la fase di mantenimento era paragonabile tra i gruppi, anche se una percentuale minore di pazienti nel gruppo rituximab ha mantenuto il trattamento con glucocorticoidi a due anni (29% contro 46%).

Per quanto riguarda la safety, per quanto dallo studio non siano emersi nuovi problemi di sicurezza rispetto a quanto già noto, quasi un quarto (22%) dei pazienti trattati con rituximab ha manifestato almeno un effetto collaterale grave, contro il 31 (36%) dei pazienti trattati con azatioprina.

Infine, non sono state riscontrate differenze tra gruppi relativamente ai tassi di infezione e all’ipogammaglobulinemia (riscontro di livelli anormali ridotti di anticorpi che combattono le infezioni, due effetti collaterali noti del rituximab).

Riassumendo

In conclusione, i risultati dello studio hanno evidenziato che il rituximab è superiore all’azatioprina nel mantenere la remissione nelle persone con AAV recidivante.

“Le future strategie terapeutiche per l’AAV – concludono i ricercatori – potrebbero richiedere un approccio più personalizzato al trattamento, che tenga conto del rischio di recidiva di malattia bilanciato dal rischio di eventi avversi con un trattamento prolungato”.

Bibliografia

