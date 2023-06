Stasera su Rai 4 il film “Trappola in fondo al mare”: la trama

Prima serata adrenalinica su Rai 4 con “Trappola in fondo al mare”. La trama del film con Paul Walker, Jessica Alba e Scott Caan

Mercoledì 14 giugno un nuovo titolo per il ciclo estivo “Summer Thrills” che porta nella prima serata di Rai4 i thriller e i film action ad altissimo tasso di adrenalina. Questa settimana alle 21.20 andrà in onda “Trappola in fondo al mare”: durante un’immersione in oceano, al largo delle Bahamas, quattro amici si imbattono nel relitto di un antico vascello contenente una fortuna in oro, ma nei pressi c’è anche un aeroplano che contiene invece un ingente carico di cocaina. Contemporaneamente, una banda di criminali senza scrupoli intercetta il velivolo affondato e per i quattro sarà una questione di vita o di morte.

Caratterizzato da spettacolari e suggestive scene subacquee, “Trappola in fondo al mare” è diretto dall’ attore John Stockwell (“Christine – La macchina infernale”, “Top Gun”) che si è specializzato in film avventurosi di ambientazione marina, come “Turistas” e “Dark Tide”.

Tra inseguimenti e colluttazioni subacquee, squali, giovani eroi e spietati criminali, “Trappola in fondo al mare” ha nel cast Jessica Alba e Paul Walker della saga “Fast and Furious”, mentre in un ruolo di rilievo abbiamo il futuro Thanos del Marvel Cinematic Universe, Josh Brolin.