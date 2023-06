Libero Mail e Virgilio Mail non funzionano: utenti infuriati

Libero Mail non funziona: di nuovo down anche Virgilio Mail. Problemi segnalati dagli utenti per entrambi i servizi di posta elettronica

Ancora un nuovo down per Libero Mail e Virgilio Mail. Dopo il lungo malfunzionamento che ha colpito i servizi di posta elettronica lo scorso gennaio, sono tornati i problemi. Numerosi utenti hanno riscontrato difficoltà di accesso già da ieri sera, e oggi le segnalazioni sono aumentate. Cercando di effettuare il log in, infatti, compare il messaggio: “Stiamo effettuando un intervento di manutenzione evolutiva di Libero Mail. Ci scusiamo per il momentaneo disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi”. Lo stesso messaggio appare quando si tenta di accedere alla mail di Virgilio.

In seguito alle numerose segnalazioni, spiega la Dire (www.dire.it), entrambi i provider hanno aggiornato gli utenti con un nuovo messaggio: “Come preannunciato ieri, questa notte si è svolto un intervento di manutenzione evolutiva di Libero Mail, che riguardava le caselle di posta e i servizi collegati, come cambio e recupero password, area personale Account ecc. I tecnici sono al lavoro per riportare tutti i servizi alla consueta funzionalità. Ci scusiamo per il disagio e vi preghiamo di riprovare più tardi”.