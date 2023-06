Le caratteristiche indispensabili per uno smartphone nel 2023

Scegliere uno smartphone al giorno d’oggi non è semplice, in quanto nel mercato sono presenti numerosi modelli con caratteristiche differenti. Proprio questa grande offerta di dispositivi potrebbe confondere coloro che hanno poca dimestichezza con la tecnologia.

Tuttavia, per non perdersi nel mare di proposte disponibili, sarà necessario valutare alcune caratteristiche, più o meno essenziali in base alle proprie esigenze. Solo dopo aver effettuato una prima scrematura sarà possibile procedere all’acquisto, magari approfittando degli sconti e delle offerte che periodicamente mettono a disposizione i supermercati online, i rivenditori o gli e-commerce; a tal proposito, è possibile dare uno sguardo al catalogo di offerte smartphone sul sito di Carrefour.

Connessione 5G

Sicuramente tra le caratteristiche che dovrebbe avere uno smartphone di ultima generazione c’è il supporto alla connettività 5G (5th Generation), cioè la nuova generazione di connessioni mobili, che rappresenta un netto miglioramento rispetto alle generazioni precedenti. Infatti, con questa tecnologia è possibile navigare sul web a una velocità ottimale (fino a 20 Gbps in download e 10 Gbps in upload) e inoltre la latenza è inferiore rispetto a quella del 4G (da 20 millisecondi ad 1 millisecondo). Un altro punto a favore di questo tipo di connettività sono le celle: esse hanno una maggiore efficienza energetica rispetto alle generazioni precedenti e una singola cella può gestire un maggior numero di connessioni, cioè fino a un milione di devices connessi contemporaneamente per ogni chilometro quadrato. La copertura delle reti 5G è in costante crescita su tutto il territorio, per tale ragione anche se non è ancora presente nella propria zona è sempre preferibile scegliere uno smartphone 5G e attendere la predisposizione delle infrastrutture necessarie per poterlo utilizzare al meglio.

Comparto fotografico ottimale

Ad oggi uno smartphone può essere considerato un vero e proprio sostituto delle fotocamere per gli scatti amatoriali. Per tale ragione, è consigliabile scegliere un modello con un comparto fotografico ottimale. Infatti, non sono solo i pixel della fotocamera (o il numero delle stesse installate sullo smartphone) a fare la differenza nel modo di scattare ma anche altre caratteristiche, come ad esempio l’apertura. Questo termine fa riferimento alla quantità di luce che entra a contatto con il sensore. Più l’apertura è ampia, maggiore è la quantità di luce ricevuta dal sensore. Inoltre, bisogna considerare l’allargamento, cioè la capacità di zoomare le immagini, i valori ISO (la sensibilità alla luce) e il tempo di posa e messa a fuoco, specialmente se si ha intenzione di scattare foto di soggetti in movimento, ad esempio durante lo sport.

Una buona autonomia

Ad oggi lo smartphone viene utilizzato quotidianamente per diverse attività, dallo svago al lavoro/studio. Proprio per questo, una delle caratteristiche fondamentali che questo dispositivo dovrebbe avere è una durata della batteria ottimale. La potenza della batteria degli smartphone è misurata in mAh: maggiore è il valore, più alta è l’autonomia della stessa. Tuttavia, la durata della batteria con una singola ricarica è influenzata da diversi fattori, come ad esempio un processore non ottimizzato, che causa un consumo di energia elevato oppure la presenza di troppe applicazioni installate sul dispositivo. Ad ogni modo, il consiglio è quello di scegliere almeno batterie da 4000 mAh o superiori, in questo modo si può avere la garanzia di utilizzare lo smartphone almeno fino a sera prima di doverlo ricaricare nuovamente.