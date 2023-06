Lavorazione materiali: al via il primo appuntamento di Solids Parma

Solids Parma il 14 e 15 giugno: primo appuntamento italiano con le aziende produttrici di macchine per movimentazione e trasformazione dei materiali in forma granulare

SOLIDS PARMA è la due giorni dedicata all’industria della lavorazione dei granuli, delle polveri e dei solidi sfusi. Le aziende esporranno le macchine più innovative e mostreranno dal vivo il funzionamento delle soluzioni in linea con le nuove tendenze nei settori gomma e plastica, alimentare, agricoltura e mangimi, chimica e farmaceutica, lavorazione dei metalli, minerario, carta e vetro.

Le tavole rotonde

Tre le tavole rotonde organizzate: due si terranno nel corso della prima giornata e un’altra la mattina della seconda giornata.

Mercoledì 14 giugno, dalle 11:30 alle 13:00 si terrà la tavola rotonda dal titolo “L’innovazione al servizio della manifattura 4.0: approcci, tecnologie e agevolazioni a supporto degli investimenti”, in cui si affronterà il tema caldo dell’innovazione come motore delle imprese e come strategia di investimento. A parlarne, rappresentanti di aziende che porteranno le loro esperienze e di associazioni regionali e nazionali e gruppi di lavoro che promuovono la crescita attraverso lo sviluppo dell’innovazione e della ricerca, l’attrattività e l’internazionalizzazione del territorio.

Dalle 14:00 alle 15:30 si terrà la tavola rotonda “Nella filiera alimentare due problematiche quasi sconosciute: M.O.C.A. e ATEX”, nel corso della quale interverranno alcuni rappresentanti di Atex Italia, che parleranno di “Polveri Combustibili: Le direttive Atex e Norme Armonizzate” e un esperto in diritto alimentare che parlerà di “Normativa M.O.C.A. – Materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti”.

Giovedì 15 giugno, dalle 11:30 alle 13:00 si terrà la tavola rotonda “Il contributo della tracciabilità per sementi, mangimi e fertilizzanti”, in cui interverranno i rappresentanti delle associazioni di categoria, tra cui Assalzoo (Associazione Nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici), Assosementi (che rappresenta le aziende sementiere italiane), Compag (la Federazione Nazionale delle Rivendite Agrarie, che rappresenta le aziende fornitrici di mezzi tecnici e servizi per l’agricoltura) e di imprese del settore.

E‘ stato inoltre organizzato un talk-show dal vivo, che avrà luogo nel corso delle due giornate di fiera, dalle 11:00 alle 16:00, in cui aziende ed esperti interverranno sul macro-tema “Economia circolare, recycling e sostenbilità”, con un focus su “Sostenibilità e impiego dei twin models/virtual twin per il suo raggiungimento utilizzando l’AI”.

Il tema è estremamente attuale, considerando anche il prossimo CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), che entrerà in vigore nei Paesi dell’Unione Europea nel 2024 e che, per la prima volta, definisce nel dettaglio i criteri in base ai quali le aziende dovranno redigere i report di sostenibilità, includendo – e questa è una delle novità – oltre alle grandi imprese quotate e non quotate, anche le PMI quotate.

Le novità di prodotto

Quali sono le tecnologie più innovative che avranno un impatto sul mercato dei solidi sfusi e quali sono le soluzioni e le novità più richieste dal mercato? A queste domande daranno risposta le aziende espositrici a SOLIDS Parma.

Dalla serie di elettroserrature di sicurezza, progettate per porte di sicurezza pesanti, coperture di accessi o alette di manutenzione posizionate in aree a rischio di esplosione (zona Ex 1 e 21), alle più recenti soluzioni nella prevenzione e protezione. Dai più innovativi sensori per la misurazione dell’umidità di massa, alle soluzioni per lo stoccaggio e il dosaggio, al trasporto pneumatico e meccanico di polveri e granulari, e alle tecnologie per la miscelazione di solidi in liquidi.