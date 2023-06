Industria farmaceutica: pochi investimenti negli antidolorifici

Report della Biotechnology Innovation Organization (BIO) evidenzia la scarsità di investimenti in nuovi farmaci per alleviare il dolore

Un nuovo report della Biotechnology Innovation Organization (BIO) cataloga la scarsità di investimenti in nuovi farmaci per alleviare il dolore, e che non creano dipendenza, come un evidente bisogno insoddisfatto.

Con quasi tutti i farmaci sperimentali contro il dolore e la dipendenza che non sono riusciti a uscire dalla clinica negli ultimi cinque anni, non è difficile capire perché l’industria farmaceutica sia stata resistente allo sviluppo di farmaci in quest’area.

Il numero di programmi di sperimentazione clinica in corso per farmaci antidolorifici è sceso del 44%, da 220 nel 2017 a 124 nel 2022, secondo il rapporto BIO appena pubblicato.

I farmaci che arrivano alla clinica affrontano difficoltà schiaccianti. Solo lo 0,7% dei nuovi antidolorifici è passato dalla fase 1 all’approvazione. Ciò si confronta con un tasso complessivo del 6,5% per le terapie in tutte le aree terapeutiche.

Un segmento che si è distinto nel mercato del dolore è stato quello dell’emicrania, dove i progressi della scienza hanno portato all’approvazione di diversi farmaci innovativi negli ultimi anni. Oltre a questo, il report ha affermato che negli ultimi cinque anni non ci sono state ulteriori approvazioni di nuovi farmaci mirati che non creano dipendenza per affrontare le condizioni di dolore cronico.

Lo stesso si può dire per i farmaci per affrontare la dipendenza, anche se la situazione è ancora più grave per tale indicazione. Mentre il numero di terapie è passato da 29 nel 2017 a 39 oggi, il tasso di fallimento della fase 2 è stato del 93% negli ultimi cinque anni. L’anno scorso Adial Pharmaceuticals ha segnalato il fallimento di fase 3 dell’AD04 nella dipendenza da alcol.

Sia per il dolore che per la dipendenza, la maggior parte delle terapie in cantiere affronta obiettivi già noti, il che significa che non c’è molta innovazione in corso o nuove idee in arrivo.

Uno dei problemi principali è la mancanza di investimenti privati, che non corrisponde all’entità del problema nella società, affermano gli autori. Solo l’1,3% dei dollari di capitale di rischio, o 228 milioni di dollari, è andato a società focalizzate sul dolore e sulla dipendenza nel 2021. Nel frattempo, le società di oncologia hanno raccolto 9,7 miliardi di dollari.

“Affrontare questa esigenza insoddisfatta richiederà maggiori investimenti pubblici e privati. Ricostruire il panorama dell’innovazione del dolore e della dipendenza potrebbe salvare migliaia di vite migliorandone altri milioni”, ha affermato Rachel King, CEO ad interim di BIO.

BIO raccomanda un forte ambiente normativo e politico per spronare le aziende a sviluppare nuovi farmaci per il dolore e la dipendenza. Le decisioni politiche degli ultimi tempi incoraggiano ancora la prescrizione e la copertura di terapie meno sicure e meno efficaci. Senza cambiamento, gli investimenti non affluiranno.

Una terapia che sta facendo scalpore nella clinica è il VX-548 di Vertex, che è stato autorizzato a passare agli studi di fase 3 la scorsa estate dopo il successo di un trial intermedia. Rispetto al placebo, VX-548 ha offerto un rapido sollievo dall’intensità del dolore oltre 48 ore dopo la rimozione dell’alluce valgo o l’intervento di addominoplastica. La terapia è un inibitore selettivo di NaV1.8 e la via NaV1.8 svolge un ruolo nella segnalazione del dolore nel sistema nervoso periferico.

Questa molecola è ora in studio in fase 2 per il dolore neuropatico.

Altri studi sono in fase di svolgimento presso l’Università della California, San Francisco (UCSF), dove è stata identificata una nuova serie di molecole non oppioidi che alleviano il dolore senza sedazione, secondo uno studio pubblicato il 30 settembre scorso su Science. La loro speranza è che i farmaci possano essere usati insieme agli oppioidi, abbassando la dose necessaria per il sollievo.

“Se riuscissimo a creare un farmaco che funzioni in combinazione con una dose molto più bassa di oppiacei, questo sarebbe il sogno”, ha dichiarato in un comunicato stampa Allan Basbaum, coautore e direttore del dipartimento di Anatomia presso l’UCSF.

Le molecole identificate dagli scienziati sono agonisti del recettore α2A, che, quando attivato, ha effetti antidolorifici. È lo stesso preso di mira dai sedativi pesanti dexmedetomidina e clonidina, che vengono comunemente somministrati ai pazienti ospedalieri che devono sottoporsi a operazioni o ventilazione meccanica. Ma a differenza di quei farmaci, le nuove molecole scoperte non hanno effetti sedativi.

Il recettore α2A si trova principalmente nel sistema nervoso centrale, o SNC, che comprende il cervello e il midollo spinale. In alcune parti del SNC è coinvolta nell’alleviare il dolore, mentre in altre la sua attivazione produce effetti ipnotici e sedativi. I ricercatori stanno lavorando in fase preclinica su alcune di queste molecole che stimolano i percorsi antidolorifici senza toccare quelli sedativi e senza creare dipendenza.

I ricercatori non sono stati in grado di valutare se l’assunzione dei farmaci a lungo termine porterebbe a effetti collaterali; gli studi futuri chiariranno anche questo importante aspetto anche se bisognerà aspettare alcuni anni per l’inizio della sperimentazione a livello clinico.