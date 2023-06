Il rischio demenza è più alto nei calciatori professionisti

Uno studio condotto in Svezia ha dimostrato che i calciatori professionisti hanno maggiori probabilità di sviluppare malattie neurodegenerative come la demenza

Uno studio condotto in Svezia ha dimostrato che gli uomini che giocano a calcio d’élite hanno maggiori probabilità di sviluppare malattie neurodegenerative, in particolare la demenza, con l’avanzare dell’età.

Secondo Peter Ueda, del Karolinska Institute di Stoccolma, e i coautori, il rischio di malattie neurodegenerative era del 46% più alto tra i calciatori che giocavano nella massima divisione svedese rispetto alla popolazione generale (HR 1,46, 95% CI 1,33-1,60).

La malattia di Alzheimer e la demenza erano più comuni del 62% tra i giocatori di calcio rispetto ai controlli (HR 1,62, 95% CI 1,47-1,78), hanno riferito i ricercatori in Lancet Public Healthopens in a new tab or window.

I portieri non presentavano un aumento del rischio di malattia neurodegenerativa, mentre i giocatori esterni sì, suggerendo che i colpi ripetuti di testa del pallone possono essere un fattore.

“A differenza dei giocatori esterni, i portieri colpiscono raramente la palla di testa”, ha dichiarato Ueda a MedPage Today.

“Sebbene questa differenza possa essere influenzata anche da altri fattori che variano a seconda della posizione del calciatore, la scoperta dà sostegno all’ipotesi che dirigere la palla possa aumentare il rischio di demenza”.

Uno studio precedente condotto in Scozia aveva dimostrato che la mortalità per malattie neurodegenerative tra gli ex giocatori di calcio professionisti era circa 3,5 volte superiore a quella della popolazione generale.

Più recentemente, il team di ricerca scozzese ha riferito che il rischio di malattie neurodegenerative negli ex calciatori era associato alla posizione in campo e alla durata della carriera.

“Il fatto che questo studio ben condotto replichi una precedente ricerca sui giocatori di calcio in Scozia dovrebbe convincere gli scettici che la connessione tra colpi di testa e demenza è reale e prevenibile”, ha dichiarato Chris Nowinski, PhD, della Concussion Legacy Foundation di Boston, che non era coinvolto nello studio.

“Dobbiamo ridurre al minimo il rischio, aumentando l’età in cui i bambini iniziano a colpire di testa e riducendo la frequenza e l’entità dei colpi di testa”, ha dichiarato Nowinski a MedPage Today.

“L’Associazione calcistica inglese sta guidando la conversazione sull’età della prima esposizione eliminando le testate prima dei 12 anni”, ha sottolineato Nowinski.

“Altri Paesi dovrebbero allinearsi a questa politica e prevedo che l’età aumenterà man mano che ci si renderà conto dei benefici derivanti dalla riduzione delle commozioni cerebrali nei bambini e dei casi di CTE (encefalopatia traumatica cronica) nei giocatori di football”, ha aggiunto. “Una volta introdotta l’intestazione, le organizzazioni sportive dovranno fissare limiti rigorosi, soprattutto per gli impatti di maggiore entità”.

Il team di ricerca di Ueda ha studiato le cartelle cliniche di 6.007 calciatori maschi che hanno giocato nella massima divisione svedese Allsvenskan dal 1924 al 2019, confrontandoli con 56.168 controlli abbinati della popolazione svedese generale.

Nel corso di un follow-up medio di 28 anni, all’8,9% degli atleti di calcio d’élite e al 6,2% dei controlli è stata diagnosticata una malattia neurodegenerativa. L’8,2% dei giocatori di calcio ha sviluppato la malattia di Alzheimer o la demenza, rispetto al 5,1% degli uomini della popolazione generale.

Il rischio di malattie del motoneurone, compresa la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), era simile tra giocatori e non giocatori. Il morbo di Parkinson era meno comune tra i calciatori (HR 0,68, 95% 0,52-0,89) rispetto alla popolazione generale, e la morte per qualsiasi causa era leggermente inferiore.

La minore mortalità complessiva potrebbe indicare che i calciatori d’élite godono di una salute generale e di una forma fisica migliore rispetto alla popolazione generale, ha osservato il coautore dello studio Björn Pasternak, anch’egli del Karolinska Institute.

“L’attività fisica è associata a un minor rischio di demenza, quindi si potrebbe ipotizzare che i rischi potenziali derivanti dagli impatti alla testa siano in qualche modo compensati da una buona forma fisica”, ha detto Pasternak. “Una buona forma fisica può anche essere la causa del minor rischio di Parkinson”.

La ricerca mostra un’associazione tra demenza e calcio d’élite, non una causa-effetto, ha sottolineato Ueda.

“Anche se avessimo dati perfetti sulla causalità, cosa farne è una questione di valori e una decisione che spetta alla comunità in generale e ai singoli giocatori”, ha detto. “Il nostro studio fornisce dati che potrebbero supportare tale processo decisionale”.

“Credo sia importante sottolineare che questi risultati si basano su giocatori d’élite che erano attivi per lo più durante la metà del XX secolo”, ha aggiunto Ueda. “La loro applicabilità ai giocatori d’élite contemporanei e ai giocatori amatoriali e giovanili è incerta”.

