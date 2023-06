Emofilia A: da nuovo studio conferme per efanesoctocog alfa

Emofilia A: i dati di uno studio registrativo pubblicati sul New England Journal of Medicine confermano efficacia e sicurezza di efanesoctocog alfa

I dati di uno studio registrativo pubblicati sul New England Journal of Medicine (NEJM) continuano a evidenziare l’efficacia, la sicurezza e il profilo farmacocinetico di efanesoctocog alfa, un trattamento in fase di sperimentazione per l’emofilia A.

Questi dati dimostrano che efanesoctocog alfa ha fornito livelli di attività del fattore normali o quasi normali (>40%) per la maggior parte della settimana con un dosaggio una volta alla settimana. Il farmaco è attualmente in fase di revisione prioritaria da parte dell’Fda.

Angela Weyand, sperimentatrice dello studio clinico XTEND-1 e professore associato presso la Michigan Medicine ha dichiarato “Siamo entusiasti del potenziale di efanesoctocog alfa nel rispondere a esigenze non soddisfatte, consentendo alle persone affette da emofilia di godere di uno stile di vita attivo. Attualmente, devono spesso trovare un compromesso tra la protezione dalle emorragie e la frequenza di somministrazione. Sulla base dei risultati dello studio XTEND-1 che ha valutato efanesoctocog alfa, abbiamo l’opportunità di fornire livelli di attività dei fattori quasi normali per un periodo di tempo prolungato (la maggior parte di una settimana) con una singola dose, una novità assoluta per l’emofilia A. I dati dimostrano che efanesoctocog alfa può offrire ai pazienti una maggiore protezione dalle emorragie, portando a risultati migliori, come la riduzione del dolore e il miglioramento della funzionalità fisica, che possono avere un impatto sulla vita quotidiana con un onere di trattamento ridotto”.

I dati dello studio XTEND-1 dimostrano che efanesoctocog alfa ha raggiunto gli endpoint primari e secondari chiave, dimostrando una prevenzione clinicamente significativa delle emorragie e una protezione superiore rispetto alla precedente profilassi con fattore VIII, sulla base di un confronto intra-paziente.

Il trattamento con la profilassi con efanesoctocog alfa ha portato a miglioramenti significativi e clinicamente significativi della salute fisica, del dolore e della salute delle articolazioni.

I risultati principali includono:

I tassi mediani e mediani di sanguinamento annualizzato (ABR) sono stati rispettivamente 0,00 (IQR: 0,00-1,04) e 0,71 (95% CI: 0,52-0,97).

Una riduzione statisticamente significativa e clinicamente significativa dell’ABR (77%) rispetto alla precedente profilassi con fattore VIII (p<0,001).

Quasi tutti gli episodi di sanguinamento (97%) si sono risolti con una singola iniezione di efanesoctocog alfa (50 UI/kg).

Efanesoctocog alfa ha fornito un’attività fattoriale media >40 UI/dL per la maggior parte della settimana e a 15 UI/dL al 7° giorno.

La profilassi con Efanesoctocog alfa ha migliorato la salute fisica (p<0,001), l’intensità del dolore (p=0,03) e la salute delle articolazioni (p=0,01) nel confronto tra le misurazioni a 52 settimane e quelle al basale.i

Nei pazienti con articolazioni bersaglio al basale, il 100% delle articolazioni bersaglio è stato risolto dopo almeno 12 mesi di profilassi continua. Efanesoctocog alfa è stato ben tollerato e non è stato rilevato lo sviluppo di inibitori del fattore VIII. Gli eventi avversi più comuni legati al trattamento (>5% dei partecipanti in totale) sono stati cefalea, artralgia, caduta e mal di schiena.

I dati sulla qualità di vita dello studio XTEND-1 sono stati recentemente presentati al 64° Meeting & Exposition annuale dell’American Society of Hematology (ASH). I risultati hanno fornito ulteriori prove del potenziale impatto positivo della profilassi con efanesoctocog alfa una volta alla settimana, in grado di fornire livelli di attività del fattore normali o quasi normali per la maggior parte della settimana, ridurre il dolore e migliorare la funzionalità fisica delle persone affette da emofilia A.

Informazioni sullo studio di fase 3 XTEND-1

XTEND-1 (NCT04161495) è uno studio di fase 3 interventistico in aperto, non randomizzato, che valuta la sicurezza, l’efficacia e la farmacocinetica di efanesoctocog alfa una volta alla settimana in persone di età pari o superiore a 12 anni (n=159) affette da emofilia A grave e precedentemente trattate con terapia sostitutiva del fattore VIII. Lo studio consisteva in due bracci di trattamento paralleli: il braccio A di profilassi (n=133), in cui i pazienti che avevano ricevuto una precedente profilassi con fattore VIII sono stati trattati con profilassi con efanesoctocog alfa per via endovenosa una volta alla settimana (50 UI/kg) per 52 settimane, e il braccio B on-demand (n=26), in cui i pazienti che avevano ricevuto una precedente terapia con fattore VIII on-demand hanno iniziato 26 settimane di efanesoctocog alfa on-demand (50 UI/kg), per poi passare alla profilassi una volta a settimana (50 UI/kg) per altre 26 settimane.

L’endpoint primario di efficacia era il tasso di sanguinamento annualizzato (ABR) nel braccio A, mentre l’endpoint secondario chiave era il confronto intra-paziente dell’ABR durante il periodo di trattamento di profilassi settimanale con efanesoctocog alfa rispetto all’ABR della precedente profilassi con fattore VIII per i partecipanti al braccio A che avevano partecipato a un precedente studio osservazionale (studio 242HA201/OBS16221).

Informazioni su efanesoctocog alfa

Efanesoctocog alfa è una terapia innovativa e sperimentale a base di fattore VIII ricombinante, progettata per prolungare la protezione dalle emorragie con un dosaggio profilattico una volta alla settimana per le persone affette da emofilia A. Si basa sull’innovativa tecnologia di fusione Fc con l’aggiunta di una regione del fattore von Willebrand e dei polipeptidi XTEN per prolungarne il tempo di circolazione.

È la prima terapia sperimentale a base di fattore VIII che ha dimostrato di superare il limite del fattore di von Willebrand, che impone una limitazione dell’emivita alle attuali terapie a base di fattore VIII. Altuviiio è il nome commerciale previsto per efanesoctocog alfa negli Stati Uniti, ma potrebbe essere diverso in altri territori in base ai requisiti normativi locali; in precedenza era noto come BIVV001.

La presentazione della domanda di autorizzazione nell’UE, prevista per la seconda metà del 2023, seguirà la disponibilità dei dati dello studio pediatrico XTEND-Kids, attualmente in corso e completamente reclutato, prevista per la prima metà del 2023. La Commissione europea ha concesso a efanesoctocog alfa la qualifica di farmaco orfano nel giugno 2019. Sanofi e Sobi collaborano allo sviluppo di efanesoctocog alfa.