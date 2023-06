Previsioni meteo 13 giugno 2023: perturbazione in transito

Le previsioni meteo di oggi, martedì 13 giugno 2023: le piogge non danno tregua alle regioni del Nord e del Centro. Clima più asciutto al Sud

Condizioni meteo ancora instabili sull’Italia e questa lunga fase di maltempo sembra proprio non voler terminare. Anche questa settimana sarà ancora scandita da piogge e temporali: secondo i principali modelli matematici (ed in particolare GFS) si dovrebbe inaugurare un periodo pienamente instabile, grazie all’invadenza di una vasta goccia fredda in quota. Questa determinerà la formazione di temporali a sviluppo pomeridiano, con precipitazioni anche intense. Nella giornata di oggi inoltre il transito di una perturbazione porterà piogge diffuse al Nord e gran parte del Centro, accompagnate da un calo termico.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 13 giugno 2023.

AL NORD

Al mattino precipitazioni su Piemonte, Liguria e settori Alpini, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sui rilievi, più asciutto lungo la Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulle regioni di nord-ovest e sui rilievi di Lombardia e Trentino; asciutto altrove con molte nubi.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile sulle regioni tirreniche con possibilità di piogge sparse, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento specie sulle zone interne dove non mancheranno acquazzoni o temporali anche di forte intensità. In serata ancora precipitazioni soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove.

In Toscana nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutta la regione con possibilità di piogge sparse. Tra pomeriggio e sera instabilità in aumento specie sui settori interni dove saranno possibili i temporali più intensi. Ancora fenomeni in serata e nottata localmente anche a carattere di temporali sulle coste.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse sulle regioni Peninsulari, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, più asciutto altrove. In serata tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità e schiarite.

In Calabria molte nuvole al mattino su tutta la regione con locali piogge sulle coste tirreniche meridionali, più asciutto altrove. Al pomeriggio fenomeni possibili sui settori interni, più asciutto altrove. Più stabile dalla serata con nuvolosità e ampie schiarite.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo; massime in diminuzione al centro-nord, stabili o in lieve aumento al sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .