MSD completa acquisizione di Prometheus Biosciences

MSD ha annunciato di aver accettato di acquisire Prometheus Biosciences e si rafforza nelle patologie autoimmuni con PRA023

MSD ha annunciato di aver accettato di acquisire Prometheus Biosciences per 200 dollari per azione in contanti, ovvero per un valore complessivo di circa 10,8 miliardi di dollari. L’azienda ha dichiarato che la mossa rafforzerà la sua pipeline con l’aggiunta di PRA023, un prodotto in fase avanzata su cui Prometheus sta lavorando per il trattamento della colite ulcerosa (UC), della malattia di Crohn e di altre patologie autoimmuni.

Il prezzo concordato rappresenta un premio del 75% rispetto alla chiusura di venerdì di Prometheus. La transazione, che è soggetta all’approvazione degli azionisti di Prometheus e dovrebbe concludersi nel terzo trimestre.

Prometheus è una società di biotecnologie in fase clinica con sede negli Usa a San Diego che sta sperimentando un approccio alla medicina di precisione per la scoperta, lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti terapeutici e diagnostici di accompagnamento per il trattamento delle malattie immunomediate. Il candidato principale dell’azienda, PRA023, è un anticorpo monoclonale umanizzato (mAb) diretto al fattore di necrosi tumorale (TNF) – ligando 1A (TL1A), un bersaglio associato all’infiammazione e alla fibrosi intestinale.

“Applicando un portafoglio di potenti strumenti analitici a una raccolta molto ampia di campioni di IBD (malattie infiammatorie intestinali), Prometheus ha identificato un nuovo target terapeutico che ha dato vita a un promettente candidato in fase avanzata”, ha commentato Dean Li, presidente dei Merck Research Laboratories, aggiungendo che l’acquisizione contribuirà a inaugurare un “nuovo paradigma di trattamento di precisione per le malattie immunitarie”.

L’amministratore delegato di MSD, Robert Davis, ha dichiarato che l’acquisizione “accelererà la nostra crescente presenza nel campo dell’immunologia, dove permane un bisogno sostanziale non soddisfatto dai pazienti”. Si prevede inoltre che aggiungerà “diversità al nostro portafoglio complessivo ed è un importante tassello per rafforzare il motore dell’innovazione sostenibile che guiderà la nostra crescita nel prossimo decennio”.

A dicembre, Prometheus ha dichiarato che avrebbe fatto avanzare PRA023 verso la fase III di sperimentazione nell’UC e nella malattia di Crohn, dopo aver riportato risultati positivi per l’anticorpo monoclonale anti-TL1A in un paio di studi di Fase II. Nello studio ARTEMIS-UC, il 26,5% dei pazienti con UC a cui è stato somministrato PRA023 ha raggiunto la remissione clinica alla settimana 12, rispetto all’1,5% del placebo. Lo studio APOLLO-CD, presentato al recente congresso dell’ECCO, ha dimostrato che il 26% dei pazienti affetti da Crohn a cui è stato somministrato PRA023 ha ottenuto una risposta endoscopica e il 49,1% una remissione clinica, rispetto ai tassi storici prestabiliti con placebo, rispettivamente del 12% e del 16%.

TL1A (noto anche come membro della superfamiglia del fattore di necrosi tumorale 15 [TNFSF15]) è un membro della superfamiglia dei ligandi del TNF e, come altri membri, è omotrimerico. È una proteina di membrana di tipo II a passaggio singolo che viene scissa dalle proteasi endogene per produrre una forma solubile. Entrambe le forme legate alla membrana e solubili sono attive. TL1A è espresso a bassi livelli dalle cellule endoteliali in condizioni di stato stazionario e a livelli più elevati da macrofagi tissutali, linfociti della lamina propria e cellule dendritiche CD11 in condizioni infiammatorie.

TL1A è stato scoperto e caratterizzato per la prima volta nell’ambito delle malattie infiammatorie intestinali (IBD), dove è fortemente associato all’attività della malattia e ai processi infiammatori/fibrotici. I livelli basali di TL1A sono bassi, ma vengono rapidamente elevati in caso di attivazione immunitaria. Attraverso il suo recettore DR3, TL1A guida in modo potente i processi infiammatori, comprese le risposte Th1 e Th17. TL1A attiva anche direttamente i fibroblasti, portando alla disposizione del collagene e alla fibrosi, in parte indipendentemente dall’infiammazione.

Il membro della famiglia del TNF TL1A (TNFSF15) è stato scoperto nel 1999 dal fondatore di Prometheus Biosciences, il dottor Stephan Targan, presso il Cedars-Sinai. E’ stato riconosciuto come un fattore immunitario chiave che media sia la fibrosi che l’infiammazione in tutto l’organismo. Inibendo TL1A, l’azienda biotech americana ritiene che il farmaco PRA023 sia in una posizione unica per migliorare i risultati dei pazienti affetti da malattie immunomediate.