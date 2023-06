La serie “Sophie Cross – Verità nascoste” su Rai 1: ecco la trama

Tra crimine e sentimento con “Sophie Cross – Verità nascoste” in onda su Rai 1. La trama della serie franco-belga-tedesca in tre serate

Sophie Cross, mamma felice e brillante avvocata, dovrà presto cambiare vita. Un giorno suo figlio Arthur sparisce misteriosamente: nessun indizio. Per scoprire la verità, inutilmente cercata per anni, la donna si arruola in polizia. Così inizia “Sophie Cross – Verità nascoste”, la nuova serie tv franco-belga-tedesca, a cavallo tra giallo e thriller psicologico, in sei episodi. In onda in prima visione assoluta su Rai 1, in tre serate, a partire da martedì 13 giugno alle 21.25. Regia di Frank Van Mechelen. Nel cast Alexia Barlier, Thomas Jouannet, CYril Lecomte.