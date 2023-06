La modella Stefania Secci Sunshine all’Expo Universale di Roma

La modella Stefania Secci, nota sui social come Sunshine, parteciperà all’Expo Universale 2023 che si svolgerà a Roma (presso il laghetto Eur) il 16-17-18 giugno

La modella Stefania Secci, nota sui social come Sunshine, parteciperà all’Expo Universale 2023 che si svolgerà a Roma (presso il laghetto Eur) il 16-17-18 giugno, in collaborazione con la notte bianca del Municipio Roma IX.

Parliamo della più grande esposizione di cultura universale che accoglierà spettacoli, meeting, mostre, stand ed eventi di carattere culturale, sportivo, gastronomico, spettacolo e moda provenienti da tutto il mondo! Presidente e ideatore del progetto è Liberato Mirenna, mentre la Vice presidente Elena Ma (per saperne di più https://www.worldinterculturalorganization.it).

Sunshine, che attualmente vanta sul suo profilo Instagram 63.3k follower, sarà ospite in veste di influencer, presentatrice e reporter.

Il suo padiglione di riferimento sarà quello dedicato alla Bellezza & Benessere ( a cura di Manuela Del Brusco e Mariella Turrà), dove presenterà alcuni eventi in programma e dei nuovi progetti, intervisterà molti dei protagonisti e parteciperà a dei forum tematici.

Saranno molte le sorprese Made in Italy (e non solo), in un padiglione dove si alterneranno spettacoli, forum fitness, lezioni di yoga, bellydance, danza orientale, stage di difesa personale e tante altre idee! Parola d’ordine: bellezza e benessere a tutto campo!

Il 18 giugno è previsto anche l’importante forum “I Like Woman – Uniti contro la violenza sulla donna”, evento totalmente dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, con la presentazione dell’associazione Obiettivo No Violence del presidente Michele Simolo.

«Sono veramente emozionata e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura! Per me è sicuramente un grande onore essere stata convocata come ospite ad un evento di tale portata, soprattutto per il messaggio di unione culturale che vogliamo lanciare! Ancor di più emozionata ed orgogliosa per la fiducia riposta nelle mie capacità come presentatrice, reporter ed influencer. È sempre bello vedere come il duro lavoro e la costanza vengano poi ripagati. Qualcuno mi chiede se sono in ansia da palcoscenico, ma io in realtà non ne ho mai avuto paura, anzi. Mi sono sempre trovata a mio agio e in questa occasione penso mi divertirò tantissimo, non solo presentando i vari eventi, ma anche intervistando i protagonisti di questo Expo Universale! Sarà una full immersion in culture, folklore, magia ed arte.» – ha dichiarato Stefania Secci/Sunshine – «Ma per me la parte più emozionante sarà il 18 Giugno nel forum I LIKE WOMAN, quando presenterò pubblicamente il mio nuovo progetto sociale contro il cyberbullismo, revenge porn, discriminazione e qualsiasi altra forma di violenza psicologica perpetrata via web. Progetto a cui tengo, di cui sono personalmente portavoce ed ambasciatrice. In questa occasione, tra le grandi novità, parlerò anche della mia nuova affiliazione con un’associazione fantastica “Faro Giuridico” (https://farogiuridico.wordpress.com/mission/). Attraverso la nostra associazione, si ha a disposizione un team di esperti composto da legali, psicologi, forze dell’ordine e tante altre figure professionali che possono dare una mano concreta alle persone vittime di qualsiasi forma di abuso psicologico, nella vita reale ma anche come abbiamo visto sui social. Non abbiate timore nel chiedere aiuto, non siete soli ed esiste sempre una soluzione a qualsiasi situazione o problematica. Faro Giuridico è un organismo di volontariato che nasce come blog informativo per portare il mondo del diritto e dell’educazione civica soprattutto nelle scuole. Da qui deriva il loro impegno sociale contro il bullismo scolastico e non solo. Vanessa Bonaiti, Antonio Schilirò, Federico Carminati ed Emanuela Cortinovis sono i quattro professionisti di Faro Giuridico, tutti specializzazioni diverse ma con la stessa passione per la giurisprudenza, che hanno scelto di mettere a disposizione tutte le loro competenze di chi ha bisogno di fare chiarezza su svariati e complessi argomenti del diritto. Il loro motto è “imparare insegnando”, quindi direi che la nostra collaborazione è perfetta per insegnare a splendere un po’ di più e divulgare pillole di gentilezza ed altruismo.

State sintonizzati sui miei social (fb e ig www.instagram.com/Sunshine_model_), perché vi porterò con me nelle varie tappe di questa mia nuova avventura interculturale all’EXPO Universale.

Ricordate di splendere, sempre!»

CHI È SUNSHINE

Stefania Secci in arte Sunshine, è una modella professionista, fotomodella ed influencer di origini sarde.

All’età di 16 anni inizia a muovere i primi passi nella moda e nella fotografia, intraprendendo un percorso che le porterà tantissimi successi professionali e soddisfazioni personali. Stefania partecipa a diversi cortometraggi come protagonista e comparsa in alcuni film, testimonial per brand di intimo, lingerie e beachwear, è stata anche musa ispiratrice per la trama di una trilogia fantasy di romanzi.

I suoi servizi fotografici vengono pubblicati in tante riviste di moda nazionali ed internazionali, aggiudicandosi tante copertine ed interviste. Nel Dicembre 2020, la collector’s edition di Playboy le dedica un servizio fotografico glamour tra le sue celeberrime pagine patinate.

Utilizza i suoi social non solo per promuovere il suo lavoro da modelle ed influencer, ma anche per sensibilizzare il suo pubblico a campagne antiviolenza fisica e psicologica, contro il bullismo e cyberbullismo. A tal proposito partecipa a delle rubriche live, in cui si interfaccia come ospite ed opinionista in merito a tematiche di moda, stile, bon ton, ma anche attualità, fatti di cronaca e sempre tematiche delicate.

Ultimamente si sta cimentando nell’attività di fashion e sport reporter, intervistando i protagonisti di eventi di moda ( vedi MFW23) e sportivi (rally, calcio e simili).

SUNSHINE SUI SOCIAL

Instagram – https://www.instagram.com/sunshine_model_/

Facebook – https://www.facebook.com/stefania.secci1704