Frame torna con il brano “Almeno un Bacio”

Esce “Almeno un Bacio”, nuovo singolo di Frame che paragona il raggiungimento dell’obiettivo al canestro decisivo in una partita di Basket NBA

Esce “Almeno un Bacio”, nuovo singolo di Frame. Chiunque, nella vita, si è innamorato almeno una volta della ragazza sbagliata. Il protagonista della canzone è indeciso e confuso sul sentimento che prova: inizialmente la ragazza sembra essere la “tipa sbagliata”, ma con il passare del tempo, dopo varie serate trascorse insieme, la situazione cambia e Lei si rivela la persona giusta. I dubbi del ragazzo sono sottolineati dalla frase “il mio cuore è andato in reset”.

Frame paragona Il raggiungimento dell’obiettivo al canestro decisivo in una partita di Basket NBA. Anche in questo pezzo di Frame, il tema che domina il testo è l’amore, con un messaggio positivo che invita a non darsi mai per vinti, in quanto si può fare “centro” contro ogni previsione.

Matteo Pavan in arte Frame è un giovane cantante della provincia di Torino.

Il desiderio di questo ragazzo è di riuscire a prendere le emozioni, catturare dei fotogrammi da tradurre in brani musicali, da qui l’ispirazione del suo nome d’arte.

La sua storia musicale nasce durante il lockdown, quando all’improvviso tutto si è fermato a causa della pandemia da coronavirus. Allora quindicenne, Matteo si sente improvvisamente perso e rinchiuso tra le mura di casa, deve cercare un modo per non pensare a tutto quello che si stava perdendo e non poteva più fare.

Ecco che bussa alla sua porta una vecchia conoscenza: la musica. La musica è sempre stata una sua passione; fin dalla tenera età si è cimentato per diversi anni a suonare la batteria.

Come forma di evasione, durante la chiusura forzata, comincia così a scrivere e a cantare e, quasi per gioco, il 23.07.2021 pubblica il suo primo singolo intitolato “MILLE VOLTE”, distribuito dalla RELOAD MUSIC.

Dal 15 febbraio 2022 l’artista firma con l’etichetta SORRY MOM.

Il 01/04/22 esce il suo secondo singolo dal titolo “8%” e l’08/07/2022 il terzo “UN CHILOMETRO E MEZZO” curati entrambi da ARTIST FIRST.

La scrittura dei brani è opera dell’artista, mentre per la produzione musicale si avvale della collaborazione dell’artista/produttore NeroArgento/Ferrero Alessio