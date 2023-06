Scuola Nazionale di formazione AVIS: iscrizioni ancora aperte

Scuola Nazionale di formazione AVIS: fino al 16 luglio è possibile inviare le candidature per prendere parte alla 9ª edizione del progetto

Si sta per alzare il sipario sulla Scuola Nazionale di formazione di AVIS. Giunto alla sua 9ª edizione, il progetto che l’associazione porta avanti con la Fondazione Campus ha l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei partecipanti su temi come la gestione manageriale negli ambienti non profit, le pubbliche relazioni, la comunicazione e le questioni legate al mondo avisino e al sistema sangue in Europa.

Fino al 16 luglio 2023 è possibile inviare la propria candidatura scrivendo, tramite la propria sede di appartenenza, un’email all’indirizzo selezioneavis@fondazionecampus.it: la richiesta dovrà essere accompagnata da una lettera di referenze a cura del presidente sull’impegno in AVIS del candidato.

Possono partecipare tutti gli associati in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e che al 17 luglio 2023 non abbiano ancora compiuto 45 anni. La frequenza è obbligatoria e si rivolge a un massimo di 20 partecipanti che saranno selezionati dalla Fondazione Campus. Le attività si svolgeranno esclusivamente in presenza.

Il programma di studi è suddiviso in tre moduli:

Negoziare e comunicare: la gestione dei conflitti nel non profit (venerdì 6 e sabato 7 ottobre 2023)

(venerdì 6 e sabato 7 ottobre 2023) Fare bene il bene. Etica, economia e management del non profit (venerdì 10 e sabato 11 novembre 2023)

(venerdì 10 e sabato 11 novembre 2023) Relazioni istituzionali e politica del non profit (mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre 2023)

I primi due moduli saranno ospitati all’Università Statale di Milano (Biblioteca dell’Associazione Politeia – Centro per la ricerca e la formazione in Politica ed Etica) il venerdì dalle ore 14:30 alle 19:00 e il sabato dalle ore 9:00 alle 17:30.

Il terzo modulo è in programma a Roma di mercoledì (ore 9-18) e giovedì (ore 9-17:30) e la location verrà comunicata dall’organizzazione appena stabilita.

Tutte le altre informazioni, comprese quelle sulla modalità di selezione dei candidati effettuata dalla Fondazione Campus, sono pubblicate sul bando disponibile a questo link.