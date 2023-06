Scomparsa Kataleya Alvarez: parla la madre della bambina

Kataleya Alvarez potrebbe essere stata rapita. La mamma: “So chi può averla presa” La piccola di 5 anni è scomparsa sabato pomeriggio a Firenze

Non si fermano a Firenze le ricerca di Kataleya Alvarez, la bimba di 5 anni di origini peruviane scomparsa nel nulla sabato pomeriggio intorno alle 15. Non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella di un rapimento. La mamma infatti non crede che possa essersi allontanata da sola, ma è invece convinta che qualcuno l’abbia portata via.

CHI È KATA LA BIMBA SCOMPARSA A FIRENZE

Kata viveva con la mamma e il fratellino in uno stabile occupato da circa un centinaio di abusivi dal 2022, che si trova tra via Maragliano e via Boccherini, nel quartiere Novoli. Il padre è in carcere.

LA LITE TRA LA FAMIGLIA DI KATA E I VICINI DI CASA

Prima della scomparsa della piccola c’era stata una lite tra la famiglia della bimba e un’altra che vive al terzo piano dello stesso stabile e che voleva occupare la loro casa. C’è stata una rissa e qualcuno sarebbe volato fuori dalla finestra. I due episodi sono collegati? Non si sa, ma per la madre “è impossibile che lei si perda da sola, qualcuno l’ha presa e l’ha portata via. Io ho detto ha carabinieri chi può essere”, ha dichiarato la donna al Tg1.

LA PREFETTURA LANCIA UN APPELLO PER RITROVARLA

La Prefettura di Firenze ha lanciato un appello per ritrovare la piccola Kataleya Mia Chicllo Alvarez. In un comunicato in cui viene diffusa una foto della bambina nata nel 2018, la Prefettura scrive: “Rivolgiamo un appello a chi fosse in possesso di notizie utili a rintracciare la piccola Alvarez Mia Kataleya, di informare senza ritardo, attraverso il Numero Unico Emergenza 112 la locale Arma dei Carabinieri”.

LA TELEFONATA: “KATA È CON ME”

Ieri, spiega la Dire (www.dire.it), la mamma della bimba ha fatto sapere di aver ricevuto una telefonata in spagnolo: “Kata è con me” ha pronunciato la voce dell’altro capo del telefono, prima di appendere. La donna ha avvisato i Carabinieri che stanno svolgendo le indagini. Sono in corso anche controlli sui i video delle telecamere puntate all’ingresso dello stabile. “Nell’ultima immagine evidente che abbiamo la bambina rientra nel palazzo, ma non mi sento di escludere che possa essere uscita coperta da un adulto. Ci sono altre immagini meno chiare successive, con adulti che entrano ed escono”, ha dichiarato il generale dei Carabinieri, Gabriele Vitagliano.