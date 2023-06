Little Taver torna con la nuova canzone “Bye Bye Dubai”

Little Taver, all’anagrafe Davide Tavernelli, torna con il nuovo singolo “Bye Bye Dubai” disponibile sulle piattaforme streaming

“BYE BYE DUBAI” di Little Taver esce in radio e in digitale per Freecom, ed è il titolo del primo singolo estratto dal nuovo album “RICCO DI FAMIGLIA”, che al momento è in fase di produzione, sostenuta da una campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso (link:https://bit.ly/CrowdfundingLittleTaver )

BYE BYE DUBAI, composta da Taver insieme al suo fidato saxman James Din Terzi, racconta di quello che sarebbe successo se un emiro di Dubai avesse chiamato Taver per partecipare a un evento nella perla degli Emirati Arabi. Tra incomprensioni, imprevisti e gag, il finale sarà del tutto inaspettato.

“RICCO DI FAMIGLIA” è un album riflettuto, scritto, composto, suonato, cantato (senza l’autotune), cercando di mantenere la caratteristica impronta live. Contiene infatti 4 brani estratti dai concerti, di Little Taver & His Crazy Alligators, e altri 8 tra inediti e cover registrati in studio, con la collaborazione, tra gli altri, di APE REGINA, una delle più istrioniche drag queen a livello nazionale, e LARA LUPPI, una delle cantanti più apprezzate della scena jazz/swing

BIOGRAFIA

Mr. LITTLE TAVER da Correggio è il più improbabile e (mal) riuscito incrocio tra Elvis, John Belushi e Little Tony mai apparso sul pianeta terra. Uomo dalle mille risorse, da oltre 30 anni mette a ferro e fuoco la scena musicale italiana. Un vero e proprio mito vivente soprattutto nella nativa Emilia dove viene notato e adottato da Luciano Ligabue che gli cuce addosso il ruolo di KINGO nel suo Film “RADIOFRECCIA” (dove Taver non fa altro che interpretare sé stesso), trasformandolo in un vero e proprio personaggio universalmente riconosciuto. Nei primi anni 90, Taver fonda i LITTLE TAVER & HIS CRAZY ALLIGATORS, inverosimile combriccola di folli patentati che lo accompagneranno in lungo e in largo per lo stivale, calcando i palchi dei principali locali e festival con il proprio esilarante e irresistibile show dove tonnellate di (auto)ironia e quintali di travolgente 50s Rock’n’Roll vengono sapientemente dosati al fine di ottenere una ricetta esplosiva in grado di accontentare ogni palato, in un tripudio di gag, travestimenti, scenette, personaggi, situazioni comiche e, naturalmente, ottima musica. Dall’estate 2006 l’inserimento in formazione di una sezione di fiati trasforma la band in una vera e propria orchestra, dando spessore e nuove sfumature al sound degli ALLIGATORS che spazia dal Rock’n’Roll al Rockabilly, dal Surf allo Swing, dal Jump’n’Jive al Rhythm’n’Blues riproponendo, con arrangiamenti inediti e gustose riletture, brani originali del glorioso Rock’n’Roll Made in Italy (Celentano, Gaber, Ghigo Agosti, Little Tony, Clem Sacco, Carosone, Mina).