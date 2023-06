Il gesto di Claudio Ranieri ai tifosi del Cagliari vale più della promozione in A

Claudio Ranieri dopo la vittoria del suo Cagliari a Bari, che vale la promozione in serie A, sgrida i tifosi sardi che urlano “Serie B, serie B” e chiede di applaudire i rivali

Dopo una stagione in serie B, il Cagliari festeggia e torna ufficialmente in serie A. La squadra di Claudio Ranieri ha battuto per 1 a 0 il Bari, con un goal in zona Cesarini di Leonardo Pavoletti. Dopo il pareggio nel match di andata, la partita di ritorno era decisiva per entrambi i club: in palio l’agognata promozione. Con la vittoria del Cagliari, dunque, per il Bari, che da dodici anni milita in serie B, sfuma ancora una volta la possibilità di passare in serie A.

RANIERI IN LACRIME FERMA LA TIFOSERIA

Da una parte l’amarezza del Bari, dall’altra l’esultanza del Cagliari. Tra i primi a festeggiare proprio l’allenatore Claudio Ranieri, che al triplice fischio dell’arbitro si è lasciato andare ad un pianto liberatorio. Ma il ct del club sardo ha fatto di più, offrendo un esempio di puro fair play.

Ancora con le lacrime agli occhi, Ranieri ha ‘sgridato’ la tifoseria del Cagliari, che gridava “Serie B, Serie B!” contro i tifosi del Bari. L’allenatore si è rivolto direttamente alla curva sarda, urlando “No, no, no”, facendo il gesto di smetterla con le braccia. Tutto lo stadio è esploso in un applauso. In conferenza stampa Ranieri ha espresso il suo giudizio su quanto accaduto: “Non capisco perché fare il tifo contro una squadra. Perché devono subire questo?”.