“Rosso di picche” è il nuovo singolo della cantautrice MadEleine

In rotazione radiofonica e disponibile online sulle piattaforme digitali “Rosso di picche”, il nuovo singolo della cantautrice romana MadEleine

In radio e in digitale “Rosso di picche”, il nuovo singolo della cantautrice e musicista romana MadEleine. Il brano anticipa un tour promozionale in tutta Italia dove sarà protagonista insieme ad alcuni big della musica Italiana.

“Rosso di picche” riassume lo sfogo di tutti i cuori feriti, ma soprattutto segna la svolta per MadEleine. Fra i quattro segni delle carte francesi, la picca eÌ€ la più misteriosa: “Io l’ho interpretato – racconta l’artista – come un cuore capovolto trafitto. In questo brano, la picca si tinge di rosso e rappresenta tutti quei cuori feriti da coloro che hanno il vizio di giocare con i sentimenti degli altri. L’ho scritto di getto una sera come uno sfogo contro questi giocatori, il dolore e la rabbia sono quindi i sentimenti caratterizzanti di questo brano. Inoltre ‘Rosso di picche’ eÌ€ stato il pezzo che ha dato un cambiamento al mio stile musicale, eÌ€ l’inizio di questo mio percorso”.

Il testo e la musica del brano sono di MadEleine, mentre l’arrangiamento è di Aldo Giordano. Al brano hanno collaborato Gianluca Genova (chitarre), Peppe Sferrazza (basso), Vito Sardo (batteria) e MadEleine (voce). “Rosso di picche” è stato registrato “Rec Studio” di Aldo Giordano a San Cataldo (CL) e masterizzato presso “Abbey Road Studios” a Londra dall’Ing. Andy Walter.

MadEleine, nome d’arte di Giorgia Casano, giovane cantautrice e musicista romana. Inizia lo studio del pianoforte classico all’età di 12 anni e di canto a 14. Appassionata dell’arte in sé, scrive racconti da quando ne ha memoria. Dal 2022 inizia la collaborazione con l’autore Salvatore “Principe” Mineo, giaÌ€ autore di artisti come Fiorella Mannoia, Elodie, Emma Marrone e molti altri, lavorando insieme alla scrittura del suo primo progetto discografico in uscita il prossimo autunno, prodotto da Peppe Sferrazza e Fabio Feliziani.